Apple hat heute seine jährliche Kampagne zur Unterstützung des Global Fund im Kampf gegen AIDS angekündigt. Vom 29. November bis zum 8. Dezember werden bei jedem Einkauf mit Apple Pay im Apple Online Store, in der Apple Store App oder in einem lokalen Apple Store 5 US-Dollar an den Global Fund gespendet, maximal jedoch 3 Millionen US-Dollar. Die Spenden helfen insbesondere bei der Unterstützung wichtiger Gesundheitsdienste in unterversorgten Regionen.

Apples Unterstützung für den Welt-AIDS-Tag 2024

Der Global Fund setzt sich für die Bekämpfung einiger der schwersten Krankheiten der Welt ein: HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria. Mit den von Apple gespendeten Mitteln werden direkt Gesundheitsprogramme unterstützt, die den Bedürftigen lebenswichtige Pflege, Behandlung und Hoffnung bieten. Apples Kampagne findet jedes Jahr im Vorfeld des Welt-AIDS-Tages am 1. Dezember statt und ist Teil der laufenden Partnerschaft von Apple mit der (RED) Initiative.

Bei (RED) handelt es sich um eine von U2-Sänger Bono mitbegründete Marke, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, HIV/AIDS in Entwicklungsländern zu bekämpfen. Apple ist seit 18 Jahren Partner des Global Fund, vor allem durch das hauseigene (PRODUCT)RED Lineup – das unter anderem unverwechselbare rote iPhones, Taschen und andere Produkte bietet. Jedes Mal, wenn ein (PRODUCT)RED Produkt gekauft wird, geht ein Teil des Erlöses direkt an den Global Fund. Im Laufe der Jahre hat Apple so mehr als 750 Millionen US-Dollar gespendet, was unterstreicht, welchen Einfluss die Technologie auf die Bewältigung globaler Herausforderungen haben kann.