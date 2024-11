YouTube hat seine App für das iPhone aktualisiert und eine Funktion zurückgebracht, die in der Vergangenheit gestrichen wurden. Ab sofort ist es wieder möglich, per Share Sheet Videos direkt zu YouTube hochzuladen.

Mit iOS Share Sheet könnt ihr Videos wieder direkt zu YouTube hochladen

Über den Share Sheet Button hat ihr auf dem iPhone und iPad an vielen Stellen im System die Möglichkeit, verschiedene Funktionen auszuführen. Ihr könnt beispielsweise Fotos oder Dateien teilen, AirPlay nutzen, Dokumente ausdrucken, Dateien an andere Apps weiterleiten und vieles mehr.

Nun macht auch wieder Google Gebrauch von iOS Share Sheet. Mithilfe der YouTube Share Sheet Integration könnt ihr ein Video automatisch in YouTube importieren, wo es bearbeitet und dann zu YouTube Shorts hochgeladen werden kann. Wie Eingans erwähnt, ist die Share Sheet Funktion für Google nicht komplett neu. So gab es diese bereits in früheren Versionen der App, wurde jedoch im Jahr 2018 gestrichen. Seitdem gab es keine Möglichkeit, Videos direkt über iOS auf YouTube hochzuladen. Vielmehr musstet ihr einen kleinen Umweg über Drittanbieter-Apps nehmen.

Die YouTube-App kann ab sofort in Version 19.4.7.7 über den Apple Store heruntergeladen und installiert werden. Allerdings erwähnt YouTube in den Release-Notes nicht, dass die Share Sheet Funktion zurückgekehrt ist.