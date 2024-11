Die Ergebnisse des Connect-Mobilfunktests 2024 liegen vor. Zum 14. Mal in Folge steht die Deutsche Telekom ganz oben auf dem Treppchen und kann den Sieg mit nach Hause nehmen. Platz 2 belegt Vodafone vor o2.

Connect-Mobilfunktest 2024 ist da

Wer hat das beste Mobilfunknetz? Die Frage beantwortet der Mobilfunknetztest 2025 von Connect. Grundsätzlich lässt sich vorab schon einmal festhalten, dass die Netze der Telekom, Vodafone und o2 überzeugen können. Nichtsdestotrotz trennt sich die Spreu vom Weizen und die Deutsche Telekom zeigt der Konkurrenz erneut, warum sie das beste Mobilfunknetz hat.

Der Test untergliedert sich in viele Kategorien. So wurden unter anderem die Daten-Disziplin unter die Lupe genommen. Es gab sowohl Drive- als auch Walktests. Getestet wurde in Großstädten, in Kleinstädten sowie entlang der Bahnlinie. Die Telekom konnte exakt ihr Ergebnis vom Vorjahr halten, Telefónica verbessert sich um zwei Punkte, während Vodafone drei Punkte verliert.

Bei den Sprachverbindungen sieht es in den jeweiligen Testszenarien ähnlich aus. Beim Telefonieren in Städten ist Vodafone der führenden Telekom dicht auf den Fersen, o2 folgt in geringem Abstand. Auf dem Land sind die Unterschiede größer. Die Telekom liegt überall vorn, in kleineren Städten, auf Verbindungsstaßen und insbesondere in der Bahn werden die Abstände zu Vodafone und o2 immer deutlicher.

Der Crowd-Test basiert auf einer großen Zahl von Kunden. Das Crowdsourcing zeigt den zunehmend harten Kampf der Anbieter. Die Auswertung der Breitbandgüte belegt, dass 5G oder mindestens 4G bei annähernd allen Kunden ankommen, die überhaupt im Mobilfunknetz angemeldet sind. In allen Teilergebnissen der Breitbandversorung liegt die Telekom vorn, Telefónica gelingt es hier aber, den Mitbewerber Vodafone knapp zu überholen.

Fazit

Die Telekom hat zum 14. Mal in Folge den Connect-Netztest gewonnen und erreichen „überragende“ 970 von 1000 Punkten. Vodafone belegt mit der Gesamtnote „sehr gut“ und 924 Punkten den zweiten Platz. Ebenfalls mit „sehr gut“ bewertet ist das Netz von o2 (909 Punkte).

Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Telekom ihr Ergebnis um drei Punkte steigern. Dies spricht für einen sehr konsequenten Netzausbau. Vodafone hält im Wesentlichen das Vorjahresergebnis. o2 gelingt diesmal die deutlichste Steigerung unter den deutschen Netzbetreibern: Um satte 14 Punkte verbessern die Münchener ihr Vorjahresergebnis.