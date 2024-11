Apple arbeitet seit mehreren Jahren an einem eigenen 5G-Chip, zumindest wird dies in der Gerüchteküche kolportiert. In der Tat gab es in den letzten Jahren immer mal wieder konkrete Indizien dafür, dass sich Apple tatsächlich intensiv mit dem Thema beschäftigt und früher oder später eine eigene Lösung in seinem Geräten verbaut. Zuletzt hieß es, dass der Apple 5G-Chip im kommenden Jahr debütieren wird.

Infos zum 5G-Chip von Apple

Apple möchte eine größere Kontrolle über seine Hardware haben. Bestes Beispiel hierfür sind die selbst entwickelten Prozessoren für iPhone, iPad, Mac und weiteren Geräten. Im Jahr 2019 übernahm Apple die Modemsparte von Intel und legte für das Know How rund 1 Milliarden Dollar auf den Tischen. Apple Ziel war und ist es, weniger abhängig von Qualcomm und den 5G-Chips des Zulieferers zu sein.

Seitdem sind allerdings schon mehrere Jahre vergangen und Apple hat seine Lizenzvereinbarung mit Qualcomm schon mehrfach verlängert. Aktuell reicht diese bis ins Jahr 2027. Ein eigenes Apple 5G-Modem wurde nach wie vor nicht angekündigt.

Im vergangenen Jahr berichtete das Wall Street Journal, dass die bislang verbauten Prototypen ein „Reinfall“ waren. Sie sollen zu langsam und zu anfällig für Überhitzung gewesen sein. Dies machte sie deutlich leistungsschwächer als die Pendants von Qualcomm und soll der Grund dafür gewesen sein, dass Apple die Einführung des eigenen 5G-Chips immer weiter hinausgezögert hat.

Mittlerweile scheinen die Probleme behoben und zuletzt tauchten verstärkt Berichte auf, dass Apple im kommenden Jahr mindestens ein Gerät mit Apple 5G-Modem auf den Markt bringen wird. Letzten Monat tauchte ein Bericht auf, wonach Apple ein anspruchsvolles Modem mit dem Codenamen „V59“ oder „Centauri“ gebaut hat, das nicht nur 5G, sondern auch WLAN, Bluetooth und sogar GPS beherrscht. Gleichzeitig soll der 5G-Chip Batterieverbrauch drastisch senken, insbesondere wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

Nichtsdestotrotz hieß es, dass Apples aktuelle 5G-Chip-Prototypen in Sachen Leistung des 5G-Chips von Qualcomm noch hinterher hinken. Zudem soll dem Prototypen auch die Unterstützung für das superschnelle 5G mmWave fehlen.

Stellt sich die Frage, in welchen Geräten der Apple 5G-Chip debütieren wird? Zuletzt hieß es, dass Apple im Frühjahr 2025 das iPhone SE (4. Generation) auf den Markt bringen wird. Dieses Geräte soll das erste sein, bei dem Apple den eigenen 5G-Chip verbaut. Ende 2025 könnte dann das sogenannte iPhone 17 Air folgen. Trotz der Vorteile beim Energieverbrauch könnte Apple im kommenden Jahr noch darauf verzichten, den eigenen 5G-Chip in den iPhone 17 Pro Modelle zu verbauen. Möglicherweise möchte man den Chip weiter optimieren und erst im Jahr 2026 in seinen Flaggschiffen verbauen.

Neben den iPhone-Modellen können wir uns gut vorstellen, dass der Apple eigene 5G-Chip gut zu Geräten wie die Apple Watch passt, bei denen Energieeffizienz wichtiger ist als Leistung. Ein eigener 5G-Chip sorgt ebenfalls dafür, dass Apple deutlich flexibler bei der Entwicklung ist und gleichzeitig Kosten sparen kann.