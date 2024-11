Im Sommer dieses Jahres kündigte EcoFlow die neueste Ergänzung der PowerOcean Serie „PowerOcean Plus“ an. Nun präsentiert der Hersteller das preisgekrönte System auf der Solar Solutions Düsseldorf 2024. Ab Dezember ist der innovative Stromspeicher auf dem deutschen Markt erhältlich.

EcoFlow zeigt PowerOcean Plus

Bei EcoFLow PowerOcean Plus handelt es sich um ein 3-phasiges Heimspeichersystem bis zu mit 29,9 kW Ausgangsleistung und bis zu 60 kWh Batteriekapazität (Abstufungen von 5kWh).

Erweiterte Funktionalität und Integration

Die branchenführende Ersatzstromleistung von 29,9 kW, die kaskadierbar ist und die Leistung verdoppelt. Die Versorgung des gesamten Haushalts bleibt bei einem Netzausfall bestehen und macht den Nutzer unabhängig von den Netzbetreibern.

Ultraschnelle Umschaltung in weniger als 20 ms für unterbrechungsfreie Stromversorgung

Innovatives Hybrid-Wechselrichterdesign mit integriertem Smart Meter, das die Installationszeit auf weniger als eine Stunde reduziert

Branchenweit erste TÜV-Blitzschutz-Zertifizierung

Smarte Integration mit der EcoFlow App für ein umfassendes Energiemanagement im Haushalt

Kompatibilität mit dynamischen Tariflösungen wie Tibber, Rabot Energy und anderen für optimierten Energieverbrauch und Einsparungen bei den Energiekosten

EcoFlow PowerOcean Plus unterstützt bis zu 4 PV-Strings und ist damit ideal für komplexe Aufdachkonstruktionen. Insgesamt werden so bis zu 40KW PV-Einsteisung unterstützt, was einer Gesamtdachfläche von 200 m2 entspricht.