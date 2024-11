Wer erfahren möchte, was Apple als Nächstes plant, sollte unbedingt einen Blick in die von Apple angemeldeten Patente werfen. Diese Dokumente bieten oft faszinierende Einblicke in die Ideen und Konzepte, die das Unternehmen für die Zukunft entwickelt. Doch nicht jedes Patent schafft es in die Serienproduktion. Umso spannender ist es, wenn wir im Rückblick feststellen, dass einige dieser Patente exakt das vorweggenommen haben, was später Wirklichkeit wurde. So ist es auch in einer Patentanmeldung aus dem Jahr 2008, die uns einen frühen Blick auf die Apple Vision Pro erlaubte.

Ein Patent aus der Vergangenheit wird zur Vision der Zukunft

Wie MacWorld-Autor Dan Moren uns heute zeigt, existierte die Idee hinter Apples Mixed-Reality-Headset bereits vor über 15 Jahren in einer Patentanmeldung. Das Patent beschreibt eine Brille, die Kopf- und Augenbewegungen erfasst, um Inhalte entsprechend anzupassen. Genau diese Features sind bei der Vision Pro zu finden. Und auch die Zeichnungen darin zeigen eine AR-Brille, die der Vision Pro von heute erstaunlich ähnlich sieht.

Schon damals gab es also die Idee einer gebogenen Frontscheibe und einer Technologie, die die reale und digitale Welt miteinander verknüpft. Auch wenn es ein langer Weg von der Patentzeichnung bis zur Marktreife war, zeigt es doch, wie langfristig Apple denkt und plant. Wie Moren anmerkt, gab es die für die Umsetzung der Idee erforderliche Display-Technologie damals noch gar nicht, aber Apple hatte eine klare Vorstellung von dem, was das Unternehmen erreichen wollte. Apple war bereit, die Entwicklung so lange fortzusetzen, bis sie schließlich realisierbar war, wenn auch zu einem sehr hohen Preis.

In den vergangenen Jahren folgten noch viele weitere Patentschriften, die das Konzept und Design weiter beschrieben. Doch die Grundidee und das Design wurden in diesem frühen Dokument geboren, welches übrigens Tony Fadell, der Designer hinter dem ersten iPod, als Mitautor aufführt.

Apples Stärke: Geduld und Timing

Apples Philosophie lautet: „Nicht der Erste sein, sondern der Beste.“ Moren zieht in dem Zusammenhang eine Parallele zur Produktpolitik bei Siri und den neuen Gerüchten rund um das KI-Update für Siri, welches angeblich auf das Frühjahr 2026 verschoben wurde. Für Apple ist es kein Problem, später dran zu sein. Es ist sogar so, dass Apple oft erst dann in eine Kategorie einsteigt, wenn die Technologie wirklich bereit ist, – und das zeigt sich auch bei der Vision Pro. Die Konkurrenz hatte bereits AR- und VR-Headsets auf dem Markt, doch Apple wartete, bis die eigenen Standards erfüllt werden konnten.

Klar, nicht jede Wette von Apple endet in einem Erfolg. Das berühmte Auto-Projekt, von dem viele gehofft hatten, dass es den Automobilmarkt auf den Kopf stellen würde, wurde kürzlich still und leise eingestellt. Doch das ändert nichts daran, dass Apple oft dann besonders erfolgreich war, wenn man sich Zeit gelassen hat. So war es bei dem iPhone, dem iPad und der Apple Watch.

Noch haben andere Hersteller im Bereich AR und VR die Nase vorn, was die Verkaufszahlen angeht. Ob Apples Strategie, mit viel Geduld und einer Menge Finesse in den Markt einzutreten, am Ende auch bei der Vision Pro aufgeht, wird die Zeit zeigen.