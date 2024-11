Während der allgemeine Smartphone-Markt im Jahr 2024 ein gesundes Comeback erlebte, hat Apples iPhone-Wachstum anscheinend eine Pause eingelegt. Laut IDC stiegen die weltweiten Smartphone-Lieferungen um 6,2 % und erreichten 1,24 Milliarden Einheiten – ein klares Zeichen für eine steigende Nachfrage nach der letzten Durststrecke. Der iPhone-Absatz hingegen hat sich mit einem bescheidenen Wachstum von nur 0,4 % kaum verändert. Das ist ein Realitätscheck, der Apples Herausforderungen ins Rampenlicht rückt, vor allem in wichtigen Märkten wie China, wo die lokalen Konkurrenten zunehmend erfolgreicher werden.

Die Herausforderung China

China ist ein großes Wettbewerbsfeld, auf dem der Premium-Ansatz von Apple auf heftigen Widerstand stößt. Einheimische Marken wie Xiaomi und Huawei machen ernsthafte Fortschritte, angetrieben durch wettbewerbsfähige Preise und schnelle Innovationen. Huawei beispielsweise hat vor kurzem sein Mate 70 mit hauseigenem Chip auf den Markt gebracht – ein Schritt, der zeigt, wie ernst die chinesischen Hersteller ihre Bemühungen nehmen, sich abzuheben.

Aber das gilt nicht nur für China. Weltweit haben die Android-Hersteller einen großen Sprung gemacht und ihre Lieferungen um 7,6 % gesteigert, vor allem dank starker Verkäufe in aufstrebenden Märkten wie dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika. Das Erfolgsrezept? Erschwingliche Preise, die insbesondere in diesen Regionen an erster Stelle stehen.

Das Premium-Angebot hält Apple profitabel

Obwohl Apples Wachstum nicht herausragt, ist das Unternehmen dank seiner Premium-Preisstrategie immer noch führend in der Branche, wenn es um die Gewinne geht. Beispielsweise lag der durchschnittliche U.S. Einzelhandelspreis eines iPhone in den USA im vergangenen Septemberquartal bei 1.018 Dollar. Das ist ein neuer Höchststand, der vor allem auf die Beliebtheit der iPhone Pro und Pro Max Modelle zurückzuführen ist.

Ausblick auf das Jahr 2025

Mit Blick auf die Zukunft vermuten die Analysten von IDC, dass sich die Verkaufszahlen für Apple im Jahr 2025 etwas verbessern. Es wird ein Wachstum von 3,1 % für iOS-Geräte prognostiziert, was zwar nicht weltbewegend ist, aber das prognostizierte Wachstum von 1,7 % für Android übertreffen würde. Es besteht die Hoffnung, dass Apples anhaltender Vorstoß in Software-Dienste in Kombination mit einer verfeinerten Hardware-Produktpalette diejenigen Verbraucher anlocken wird, die bisher noch mit einem Upgrade gezögert haben.