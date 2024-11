Apples Vision Pro Headset bietet beeindruckende Erlebnisse – sei es beim Genuss eines immersiven Films oder auch bei einem Ausflug in die Weiten des Multiversums. Für Sportfans war die Verfügbarkeit von immersiven Inhalten jedoch bisher eingeschränkt. Apple scheint sich diesem Problem zu widmen und arbeitet an einem Projekt, das das Erlebnis für Sportbegeisterte deutlich verbessern könnte.

Virtuelle Tribünen im Bernabéu

Apple führt angeblich Gespräche, um das berühmte Santiago-Bernabéu-Stadion von Real Madrid zu modernisieren, mit dem Ziel, Vision Pro Nutzern Live-Fußballspiele in einer hohen Qualität zu bieten. Laut dem Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez (via Marca), besteht die Idee darin, dass die Fans „eine Brille tragen und das Spiel so sehen können, als ob sie im Stadion wären“. Er nannte es das „Infinite Santiago Bernabéu“.

Das Bernabéu wird bereits umfassend renoviert, und es scheint, dass Apple hofft, selbst ein paar zusätzliche Extras hinzufügen zu können. Es geht nicht nur darum, ein paar weitere Kameras beizusteuern, sondern das Stadion mit der Technologie auszustatten, die für die Live-Übertragung von Spielen mit immersivem Video erforderlich ist.

Die Möglichkeiten für die Aufrüstung sind groß. Im Fokus steht aller Voraussicht die Installation von 360-Grad-Kameras, die das gesamte Spielfeld und die Tribünen in gestochen scharfer 8K-Qualität aufnehmen. Spannend wären auch Lidar-Sensoren, die die Spieler und Spielzüge in 3D erfassen, um ein beeindruckendes Gefühl von Tiefe zu schaffen. Gleichzeitig würde Spatial Audio mit dynamischen Klangeffekten das Erlebnis weiter intensivieren. Und wenn wir schon dabei sind, könnten KI-Algorithmen Perspektivwechsel und Zusatzinformationen wie Live-Statistiken oder Analysen direkt ins Headset einblenden.

Das Sportpotenzial von Vision Pro

Apple hat bereits große Fortschritte bei der Bereitstellung einzigartiger Inhalte für die Vision Pro gemacht, aber das Potenzial für Live-Sportübertragungen ist noch nicht ausgeschöpft. Sicher, es gibt Highlight Reels und aufgezeichnete Clips, aber nichts geht über die Spannung eines Live-Spiels. Stellt euch vor, ihr könntet ein Spiel von Real Madrid bequem von eurem Sofa aus verfolgen und hättet trotzdem das Gefühl, auf der Tribüne zu sitzen, umgeben von Zehntausenden von Fans.

Auch wenn die Entwicklung noch in den Kinderschuhen steckt und viele Details erst noch bestätigt werden müssen, lässt sich das Potenzial dieser Technologie nicht abstreiten. Das Projekt mit Real Madrid könnte für Apple der Schlüssel zur Erschließung dieses Potenzials sein. Es geht auch nicht nur um Fußball. Wenn Apple dieses Projekt mit Real Madrid umsetzen kann, könnte das leicht andere Teams, Ligen und Sportarten weltweit anziehen – die Möglichkeiten für immersiven Sport sind grenzenlos.