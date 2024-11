Seit wenigen Tagen läuft die Amazon Black Friday Woche. Zehntausende Produkte stehen dabei im Fokus. Nicht nur Hardware könnt ihr dieser Tage günstiger kaufen, auch verschiedene Amazon Services stehen im Fokus, unter anderem Audible. Nur für kurze Zeit könnt ihr euch 3 Monate Audible für insgesamt 2,97 Euro sichern. Darüberhinaus bekommt ihr 15 Euro Audible Guthaben geschenkt.

3 Monate Audible für insgesamt nur 2,97 Euro (inkl.15 Euro Audible Guthaben gratis)

Bei Amazon findet ihr im Rahmen der Black Friday Woche einen ziemlich heißen Audible-Deal. Falls ihr nur noch auf den richtigen Zeitpunkt gewartet habt, um den Service zum „kleinen Preis“ auszuprobieren, so hält Audible nun die passenden Argumente bereit. Ihr könnt den Service drei Monate lang für je 0,99 Euro pro Monat ausprobieren. Darüberhinaus bekommt ihr 15 Euro Audible Guthaben geschenkt.

Das erhaltet ihr

3 Monate für insgesamt 2,97 Euro + 15 Euro Audible Guthaben

Streame eine vielfältige Auswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Original Podcasts.

Höre wann und wo immer du willst mit unseren kostenlosen Apps.

Keine Mindestlaufzeiten – auch in den ersten 3 Monaten jederzeit kündbar.

In den Teilnahmebedingungen heißt es

Audible im Angebot – 3 Monate für 0,99 €/Monat + 15 € Audible Guthaben. Dieses Angebot gilt bis 09.12.2024 23:59 Uhr . Nach Ablauf des Aktionszeitraums von 3 Monaten kostet das Audible Abo 9,95 €/Monat.Das Angebot gilt nur für Mitgliedschaften, die über amazon.de abschließen. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert und nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden. Das Angebot gilt nur für Neukunden, sowie für alle Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die in den vergangenen 30 Tagen kein Audible-Abo hatten. Innerhalb von 48 Stunden, nachdem Sie sich für Ihre Audible-Mitgliedschaft angemeldet haben und Ihre Zahlungsinformationen überprüft wurden, wird Audible einen Gutschein im Wert von 15,00 € (der „Audible-Guthaben“) direkt auf das Audible.de-Konto des Nutzers einzahlen, das für die Anmeldung der Mitgliedschaft verwendet wurde. Die Summe des Audible-Gutscheins kann der Nutzer anschließend bis zum 31.12.2024 23:59 Uhr verwenden um Audible-Inhalte im Einzelkauf zu erwerben. Das Aktionsguthaben gilt nur für berechtigte Barkäufe von Audioprodukten, die von Audible.de verkauft werden (ausgenommen Geschenkkäufe).Ein Audible.de-Kundenkonto ist für die Inanspruchnahme notwendig. Das Abo ist jederzeit kündbar. Weitere Nutzungsbedingungen für ein Abo sind abrufbar unter http://www.audible.de/agb. Das Angebot kann nur von volljährigen Personen eingelöst werden, ist nicht übertragbar und darf nicht weiterverkauft werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Sofern besondere Gründe vorliegen, etwa technische Störungen, behalten wir uns vor, das Angebot vorzeitig zu beenden. Zur Verfügung gestellte personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung dieses Angebots verwendet. Es gilt die Audible EU Datenschutzerklärung.

In unseren Augen handelt es sich um einen ziemlich attraktiven Audible-Deal, mit dem ihr die Möglichkeit habt, mit einem wirklich überschaubaren Preis den Service auszuprobieren. Ihr zahlt für 3 Monate insgesamt nur 2,97 Euro und erhaltet zusätzlich 15 Euro Audible-Guthaben geschenkt. Alle Hörbücher in eurer Audible Bibliothek gehören euch und können immer wieder gehört werden, auch nach einer Kündigung. Problemloses Umtauschen ist ebenso möglich. Falls euch das Angebot nicht zusagt, so kündigt ihr zum Ende der 3 Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen. Das Risiko ist mehr als überschaubar.

