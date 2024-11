Apple TV+ hat erneut einen beeindruckenden Erfolg gelandet. So wurde die französisch-amerikanisch-japanische Serie „Drops of God“ am Montagabend bei einer Preisverleihung in New York mit dem prestigeträchtigen International Emmy Award als beste Dramaserie ausgezeichnet.

„Drops of God“ sichert sich einen International Emmy

Bereits seit dem 21. April 2023 können wir auf Apple TV+ in die Welt der edlen Weine abtauchen. In „Drops of God“ begleiten wir Camille (gespielt von Fleur Geffrier), wie sie eine zunächst für sie unmögliche Aufgabe erfüllen muss. In der Serien-Beschreibung heißt es:

„Der Franzose Alexandre Léger, Schöpfer des berühmten Léger-Weinführers und Symbolfigur der Weinkunde, ist soeben in seinem Haus in Tokio im Alter von 60 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Tochter, Camille (Geffrier), die in Paris lebt und ihren Vater seit der Trennung ihrer Eltern, als sie neun Jahre alt war, nicht mehr gesehen hat. Als Camille nach Tokio fliegt und Légers Testament verlesen wird, erfährt sie, dass ihr Vater ihr eine außergewöhnliche Weinsammlung vermacht hat – nach Meinung von Experten die größte Sammlung der Welt. Doch um das Erbe anzutreten, muss Camille mit dem brillanten jungen Weinfachmann Issei Tomine (Tomohisa Yamashita) konkurrieren. […] Der Gewinner wird das Imperium von Léger übernehmen, der Verlierer wird leer ausgehen. Aber wie könnte Camille ein solches Duell gewinnen? Sie weiß nichts über Wein, und schlimmer noch: Sie hat noch nie einen Tropfen getrunken.“

Fleur Geffrier (Das Boot, Elle) und Tomohisa Yamashita (The Head, Tokyo Vice) wurden für ihre Darstellungen von Camille Léger und Issei Tomine hochgelobt. Ihre Chemie und ihre individuelle Tiefe brachten Komplexität in ein Thema, das leicht ein Nischenthema hätte sein können. Die erste Staffel der Serie war schon früh ein großer Erfolg bei den Kritikern und erhielt die seltene Bewertung „100 % Certified Fresh“ auf Rotten Tomatoes. Und nicht zu vergessen – auch das Publikum war begeistert, mit einer sehr guten Zuschauerbewertung in Höhe von 93 %.

Bemerkenswert ist, dass sich „Drops of God“ auf den International Emmy Awards in einem hart umkämpften Wettbewerb durchsetzen konnte. Wie The Hollywood Reporter berichtet, waren auch Titel wie der argentinische Thriller „Yosi, the Regretful Spy“ von Amazon Prime Video, die Disney+/Hotstar-Verfilmung „The Night Manager“ und das australische Historiendrama „The Newsreader“ mit von der Partie.

Die acht Episoden umfassende erste Staffel von „Drops of God“ ist auf Apple TV+ verfügbar und die zweite Staffel ist bereits in Planung. Hier der offizielle Trailer zur ersten Staffel: