Apple hat es sich zur Tradition gemacht, dass das Unternehmen in der Vorweihnachtszeit einen weihnachtliches Video veröffentlicht. Mit „Heartstrings“ liegt ab sofort die 2024-Version dieses Videos vor. Im Fokus stehen die AirPods Pro 2 und die neuen Funktionen für die Hörgesundheit.

Apple hat heute seinen jährlichen Werbespot zur Weihnachtszeit veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Heartstrings“ demonstriert die Hörgerätefunktion der AirPods Pro 2 mit einem herzerwärmenden Vater-Tochter-Moment zu Weihnachten.

Zunächst werden in dem Clip verschiedene Szenen gezeigt, bei dem der Vater seine Tochter ohne Hörhilfefunktion nur eingeschränkt hören kann. Nachdem er die Hörhilfefunktion der AirPods Pro 2 verwendet, kann er die Worte seiner Tochter und den Klängen ihrer Musik deutlich wahrnehmen.

Laut der Weltgesundheitsorganisation leben etwa 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt mit eingeschränktem Hörvermögen. Vor wenigen Wochen hat Apple für die AirPods Pro 2 ein Firmware-Update veröffentlicht und Funktionen der Hörgesundheit eingeführt. Dabei konzentriert sich der Hersteller auf die Schwerpunkte Vorbeugung, Bewusstsein und Unterstützung. So könnt ihr die AirPods Pro 2 unter anderem für einen wissenschaftlich anerkannten Hörtest nutzen. Daraufhin erhaltet ihr eine leicht verständliche Zusammenfassung der Ergebnisse in Form eines personalisierten Hörprofils für die AirPods Pro 2. Außerdem bieten AirPods Pro eine innovative, rezeptfreie Hörhilfefunktion für Nutzer:innen mit leicht bis mäßig eingeschränktem Hörvermögen. Mithilfe des personalisierten Hörprofils, das beim Hörtest erstellt wird, verwandelt dieses neue Feature die AirPods Pro unmittelbar in eine Hörhilfe auf klinischem Niveau.

In der Videobeschreibung zu „Heartstrings“ formuliert Apple wie folgt

Für viele von uns bestimmen Geräusche und wie wir Hören die Art und Weise, wie wir mit der Welt um uns herum in Verbindung treten. Dennoch warten Menschen mit Hörverlust durchschnittlich 10 Jahre, bevor sie ihr Gehör testen lassen und Hörgeräte anpassen lassen. Millionen von Menschen wissen nicht, dass sie mit Hörverlust und ohne die erforderliche Unterstützung leben.