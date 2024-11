Der Designer Jose Wong hat Apples Laufschuh-Emoji mit seiner neuesten Kreation „Shoe 1“ in die reale Welt gebracht. So ließ sich Wong von dem unverkennbaren digitalen Emoji inspirieren und kreierte einen handfesten Turnschuh, der den bekannten Look aufweist.

Vom Emoji zum greifbaren Produkt

Wie The Verge berichtet, ist die neue Kreation von Jose Wong eine interessante Mischung aus Popkultur, Apple-Nostalgie und klassischer Sneaker-Ästhetik. Apples Laufschuh-Emoji selbst wurde vom kultigen New Balance 574 inspiriert – einem Sneaker, der für seinen Retro-Appeal bekannt ist und von Apple-Mitbegründer Steve Jobs getragen wurde. Während das Emoji das New Balance Logo durch zwei einfache parallele Striche ersetzt, behält Wongs Shoe 1 die Essenz sowohl des Emojis als auch der klassischen New Balance Inspiration bei.

Bei dem Schuh geht es nicht nur um das Aussehen. Wong hat sich viele Gedanken über das Design gemacht und vollnarbiges Nubukleder und Mesh für verbesserte Atmungsaktivität verwendet, um sicherzustellen, dass die Sneaker praktisch für den täglichen Gebrauch sind. Die Zwischensohle und der Fersenbereich bestehen aus leichtem EVA-Schaumstoff und einem Polyurethan-Rand, der den ganzen Tag über für Komfort und Halt sorgen soll.

Wong hat sich nicht darauf beschränkt, die visuelle Anziehungskraft des Emojis zu reproduzieren, sondern hat auch mehrere von Apple inspirierte Designelemente in Shoe 1 integriert. Die Verpackung ist minimalistisch und greift die Designsprache von Apple-Produkten auf, komplett mit der Botschaft „Designed by Josewong in China“, die an das bekannte Branding von Apple erinnert. Auf den Einlegesohlen sind außerdem die internen Komponenten eines iPhone abgebildet, was dem Produkt eine technologische Note verleiht.

Die Sneaker sind zum stolzen Preis von 219,90 US-Dollar bei josewongworld.com erhältlich. Der Versand soll nächste Woche beginnen.