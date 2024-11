Update 29.11.2024: Nachdem die AirPods Pro 2 zwischenzeitlich ausverkauft waren, könnt ihr diese ab sofort wieder zum Preis von nur 199 Euro bei Amazon bestellen. (/Update Ende)

Die Amazon Black Friday Woche ist im vollen Gange und am heutigen Sonntag steht ein Apple Produkt besonders im Fokus. Die Rede ist von den AirPods Pro 2 (USB-C). Diese könnt ihr euch vorübergehend zum Preis von nur 199 Euro statt 279,99 Euro sichern.

Black Week: AirPods Pro 2 vorübergehend nur 199 Euro

Die AirPods Pro 2 sind bereits seit einiger Zeit erhältlich und seitdem bei uns im regelmäßigen Gebrauch. Allerdings verwenden wir (noch) das Modell mit Lightning-Anschluss. Im vergangenen Jahr brachte Apple die AirPods Pro 2 mit USB-C auf den Markt. Auch wenn die Kopfhörer schon längere Zeit erhältlich sind, gehören sie noch lange nicht zum alten Eisen. Erst vor wenigen Wochen hat Apple die Kopfhörer deutlich aufgewertet, in dem das Unternehmen ein Software-Update mit Funktionen der Hörgesundheit (Hörtest, Hörgerätefunktion) veröffentlicht hat.

Der USB-C Anschluss bei den AirPods Pro 2 war jedoch nicht die einzige Anpassung, die Apple bei den AirPods Pro 2 vorgenommen hat. Die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe Ladecase (USB‑C) ermöglichen Lossless Audio mit extrem niedriger Latenz und bieten so die perfekte komplett kabellose Audiolösung im Zusammenspiel mit Apple Vision Pro bieten. Der H2 Chip in den neuesten AirPods Pro und in Apple Vision Pro ermöglicht zusammen mit einem bahnbrechenden kabellosen Audioprotokoll beeindruckendes 20 Bit/48 kHz Lossless Audio mit einer enormen Verringerung der Audiolatenz. Eine verbesserte IP54 Klassifizierung für die Ohrhörer und das Case bietet außerdem zusätzlichen Schutz vor Staub.

Solltet ihr bereits mit dem Gedanken gespielt haben, euch die AirPods Pro 2 anzuschaffen, so ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen. Für kurze Zeit erhaltet ihr diese für nur 199 Euro statt 279,99 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von knapp 80 Euro bzw. 29 Prozent. Das Angebot ist zeitlich befristet und läuft nur solange der Vorrat reicht.