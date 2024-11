Am heutigen Tag wird der sogenannte Black Friday begangen. Das Weihnachts-Shopping wird so richtig eingeläutet und zahlreiche Unternehmen locken mit stark reduzierten Preisen. Auch Apple nicht in diesem Jahr mit und startet am heutigen 29. November 2024 sein Black Friday & Cyber Monday Event. Käufer qualifizierter Produkte erhalten eine Apple Geschenkkarte im Wert von bis zu 200 Euro geschenkt.

Apple Black Friday & Cyber Monday Event 2024 ist gestartet

Vor wenigen Tagen hatte Apple sein diesjähriges Black Friday & Cyber Monday Event angekündigt. Dieses ist soeben im Apple Online Store gestartet und zieht sich über das Wochenende bis kommenden Montag (02. Dezember 2024). Je nachdem, für welches Produkt ihr euch entscheidet, erhaltet ihr eine Apple Geschenkkarte von bis zu 200 Euro kostenlos dazu. Es nimmt eine Vielzahl an Produkten – allerdings nicht alle – an der Aktion teil. Die neuen M4 Macs und die iPhone 16 Familie sind beispielsweise ausgeschlossen.

Auch wenn euch Apple beim Kauf zahlreicher Produkte eine Apple Geschenkkarte gratis dazu packt, lohnt sich der Preisvergleich. Kleines Beispiel gefällig? Kauft ihr im Apple Online Store ein 13 Zoll MacBook Air M3, so erhaltet ihr eine 175 Euro Apple Geschenkkarte kostenlos dazu. Bei Amazon erhaltet ihr allerdings derzeit 300 Euro Rabatt auf das 13 Zoll MacBook Pro. Alle Apple-Deals auf Amazon findet ihr hier.

Wie hoch ist der Wert der Apple Geschenkkarte beim Kauf eines Produkts?

Apple spricht von bis zu 200 Euro. Die Höhe der Apple Geschenkkarte ist maßgeblich davon abhängig welches Produkt ihr kauft. Auch hier haben wir eine handvoll Beispiele für euch

15 Zoll MacBook Air M3: 200 Euro Apple Geschenkkarte

13 Zoll MacBook Air M3: 175 Euro Apple Geschenkkarte

13 Zoll MacBook Air M2: 150 Euro Apple Geschenkkarte

iPhone 15 (Plus): 75 Euro Apple Geschenkkarte

iPhone 14 (Plus): 50 Euro Apple Geschenkkarte

iPad Pro M4: 100 Euro Apple Geschenkkarte

iPar Air M2: 75 Euro Apple Geschenkkarte

Zusätzlich nehmen viele weitere Produkte an der Aktion teil (u.a. iPad 10, iPhone SE, die Apple Watch SE, die AirPods 4, die AirPods Pro 2, die AirPods Max, Apple TV 4K, der HomePod, diverse Beats Kopfhörer und Zubehör)

Hier findet ihr alle Apple Black Friday Angebote. Macht in jedem Fall einen Preisvergleich, um sicherzustellen, dass ihr das beste Angebot erhaltet.

>> Hier geht es direkt zum Apple Black Friday & Cyber Monday Event <<