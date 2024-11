Apple betreibt in zahlreichen Metropolen eigene Büros. Auch in New York ist der Hersteller aus Cupertino seit vielen Jahren präsent und hat dort jetzt seine Bürofläche erweitert. Apple belegt nun zehn Stockwerke des Gebäudes 11 Penn Plaza. Die nun freigewordenen Fläche wurde zuvor von Macy´s belegt.

Apple übernimmt in New York weitere Büroflächen von Macy’s

Apple kaufte im Februar 2020 erstmals Büroflächen in 11 Penn Plaza in der Nähe des Madison Square Garden. Zum damaligen Zeitpunk mietete das Unternehmen rund 20.000qm Bürofläche und belegte die Stockwerke 11 bis 14. Es bestand auch die Option, Räumlichkeiten in den Stockwerken 9 und 10 zu nutzen, die Apple im November 2020 durch Untermiete von Macy’s in Anspruch nahm. Laut Commercial Observer wird Apple zukünftig ganze zehn Stockwerke belegen.

Apple wird nun in den Stockwerken 4 bis 14 vertreten sein, womit man sich um 5.600qm erweitert und zukünftig, also insgesamt 42.700qm belegen. Als Miete sollen rund 850 Dollar pro Quadratmeter pro Jahr anfallen. Dies würde einer Jahresmiete von rund 36 Millionen Dollar entsprechen.

War Apple bis Dato Untermieter von Macy´s in Teilbereichen des Gebäudes, ist dies nun nicht mehr der Fall. Stattdessen soll der Vornado Realty Trust, dem das Gebäude gehört, eine Verlängerung des Mietvertrags mit Apple um 10 Jahre ausgehandelt haben, wodurch die neuen zusätzlichen Flächen in den bestehenden Mietvertrag aufgenommen wurden.

Wozu Apple die Räumlichkeiten nutzt, ist nicht bekannt. Die Lage ist ziemlich zentral in Manhattan, Nähe der Penn Station. Auch der Store an der 5th Avenue ist in der Nähe.