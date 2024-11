Der Höhepunkt der Black Friday Woche auf Amazon ist am heutig „Black Friday“ (29. November 2024) erreicht. Auch im Apple Brandstore auf Amazon tummeln sich allerhand Preiskknaller. Unter anderem sind dort Apple AirPods und Beats-Kopfhörer vertreten. Auch die AirPods Pro 2 zum Preis von 199 Euro statt 279 Euro haben wir euch bereits aufmerksam gemacht, aber auch die Preise der verschiedenen Beats-Kopfhörer können sich sehen lassen. Ein Highlight sind sicherlich die Beats Studio Pro für 199,99 Euro statt 399,95 Euro.

Black Friday: Beats-Kopfhörer zum Bestpreis

In den letzten Jahren haben wir den ein oder anderen Beats-Kopfhörer ausprobiert und ausführlich getestet. Falls ihr Interesse an Over-Ear-Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung interessiert seid, dann geht aktuell kein Weg an den Beats Studio Pro vorbei. In unserem Beats Studio Pro Test konnten die Kopfhörer überzeugen und aktuell erhaltet ihr diese mit 50 Prozent Rabatt. Damit sind diese deutlich attraktiver als es zum Beispiel die AirPods Pro Max (hier unser Test) sind.

Angebot Beats Studio Pro – Komplett Kabellose Bluetooth Noise Cancelling Kopfhörer – Personalisiertes... Beats spezielle Akustikplattform bietet kraftvollen, immersiven Sound – egal, ob du Musik hörst...

Verlustfreies Audio über USB-C und drei verschiedene eingebaute Klangprofile verbessern dein...

Aber auch die Preise der anderen Beats-Kopfhörer können sich derzeit auf Amazon blicken lassen. Für die Beats Fit Pro zahlt ihr nur 154,99 Euro statt 249,95 Euro (-38%), für die Beats Flex werden nur 47,49 Euro statt 89,95 Euro fällig (-47%), die Beats Powerbeats Pro schlagen mit 159,99 Euro statt 299,99 Euro zu Buche (-47%), die Beats Solo Buds kosten 56,99 Euro statt 89,95 Euro (-37%), für die Beats Solo 4 werden 129,99 Euro statt 229,99 Euro (-43%) fällig, die Beats Studio Buds kosten 94,99 Euro statt 189,95 Euro (-50%) und die Beats Studio Buds+ liegen bei 119,99 Euro statt 199,99 Euro (-40%).

Angebot Beats Fit Pro – Komplett kabellose In-Ear Kopfhörer – Aktives Noise-Cancelling, Kompatibel mit... Flexible, sicher sitzende Ohrbügel für mehr Komfort und Stabilität den ganzen Tag

Eine speziell entwickelte Akustikplattform sorgt für einen kraftvollen, ausbalancierten Sound

Soll es ein Lautsprecher von Beats sein? Dann werdet ihr ebenfalls fündig. Für den Beats Pill zahlt ihr vorübergehend nur 114,99 Euro statt 169,95 Euro (-32%).

Angebot Beats Pill – Kabellose Bluetooth Lautsprecher und tragbares Ladegerät über USB-C, Bis zu 24... Der Beats Pill Lautsprecher liefert einen kraftvollen, raumerfüllenden Sound. Der größere,...

Mit einer Akuulaufzeit von bis zu 24 Stunden ermöglicht die Beats Pill fast den ganzen Tag...