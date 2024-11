Es gibt verschiedene Apple Produkte, die sich in unseren Augen gut als (Weihnachts-) Geschenk eignen. Hier denken wir unter anderem an die AirPods Pro 2 (aktuell für nur 199 Euro bei Amazon oder Media Markt) sowie den HomePod mini. Der zuletzt genannte Lautsprecher wurde zum Black Friday von Media Markt im Preis reduziert und kostet vorübergehend nur 94,99 Euro. Versandkosten fallen keine an.

HomePod mini vorübergehend nur 94,99 Euro (keine Versandkosten)

Apple selbst verlangt im Apple Online Store 109 Euro für den HomePod mini. Wenn sich ein paar Euros sparen kann, so nimmt man den Rabatt doch gerne mit. Media Markt bietet den HomePod mini aktuell für nur 94,99 Euro an. Versandkosten fallen keine an. Dabei wählt ihr zwischen den Farben Blau, Weiß, Orange und Gelb.

Apple beschreibt den HomePod mini wie folgt

Er bietet beeindruckenden Sound, die Intelligenz von Siri, um Aufgaben zu erledigen, und ein unkompliziertes, komfortables und benutzerfreundliches Smart Home-Erlebnis. Mit einer Höhe von gerade mal 8,4 Zentimeter ist der HomePod mini vollgepackt mit innovativen Technologien und fortschrittlicher Software. Zusammen ermöglicht dies ein Computational Audio, das großartige Klangqualität liefert, unabhängig davon, wo er steht.

Interesse Dann greift direkt zu. Zum Preis von nur 94,99 Euro für den HomePod mini kann man in unseren Augen nicht wirklich etwas falsch machen.

-> Hier geht es zum HomePod mini bei Media Markt.