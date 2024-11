Bei der mittlerweile riesigen Anzahl an VPN-Anbietern fällt es schwer, den für sich optimalen Anbieter auszuwählen. Auf der einen Seite möchte man einen leistungsstarken Anbieter nutzen, und auf der anderen Seite möchte man so wenig wie möglich bezahlen. In der Tat gibt es riesige Unterschiede auf den Markt, sowohl beim Preis als auch beim Leistungsumfang.

>>> Surfshark mit Black Friday Rabatt sichern <<<

Surfshark hat sich in den letzten Jahren positiv hervorgetan und hat nun einen Black Friday Deal aufgelegt, der sich sehen lassen kann. So wird das Preis-/Leistungsverhältnis noch einmal attraktiver. Im Aktionszeitraum sichert ihr euch Surfshark Starter für nur 1,99 Euro mtl. inkl. 4 Extra-Monate (zzgl. MwSt.). Bei einem Gesamtpreis von nur 55,72 Euro für 28 Monate kann man nichts falsch machen. Solltet ihr aus welchen Gründen auch immer innerhalb der ersten 30 Tage feststellen, dass euch Surfshark nicht überzeugen kann, so könnt ihr die 30 Tage Geld-zurück-Garantie in Anspruch nehmen.

Surfshark mit starker Black Friday Aktion

Das Motto von Surfshark lautet „Kosmische Ersparnis bei der Online-Sicherheit. VPN und mehr ab 1,99 Euro pro Monat + 4 Monate EXTRA“. Surfshark schützt euch, damit ihr euch im Internet keine Gedanken zu eurer Privatsphäre machen müsst.

Surfshark ist ein Unternehmen, welches seit vielen Jahren erfolgreich am Markt agiert. Der VPN-Service bietet euch einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, durch den euer Online-Datenverkehr fließen kann. Durch diesen Tunnel kann niemand hindurchsehen und an eure Internetdaten gelangen. So könnt ihr sicher im Internet unterwegs sein. Es fallen uns verschiedene Szenarien ein, bei denen ein VPN-Service ein echter Vorteil darstellt. Wir denken dabei an das Surfen an öffentlichen WLAN-Netzen bei Volksfesten, im Hotel, oder am Bahnhof, in Cafés, an Flughäfen oder in Büchereien. Ein VPN verschlüsselt eure Internetverbindung und gewährt niemandem Einblick.

Surfshark setzt dabei auf eine starke Verschlüsselung mit AES 265-Bit. Damit ist es vermutlich unmöglich, dass Dritte eure Online-Aktivitäten entschlüsseln. Über Surfshark VPN habt ihr die Möglichkeit, euch mit über 3200 Servern in 100 Ländern zu verbinden. Ein weiterer Vorteil des globalen Servernetzwerkes ist der, dass ihr euch jederzeit in eins der Länder „versetzen“ könnt, und dort beispielsweise Mediendienste nutzen könnt, auf die ihr aufgrund einer Länderbeschränkung eigentlich keinen Zugriff habt.

Ein weiterer echter Vorteil von Surfshark ist der, dass ihr eine unbegrenzte Anzahl an Geräten verbinden könnt. So könnt ihr den Account zum Beispiel mit eurer Familie teilen, was den monatlichen Preis noch einmal relativiert. Dabei steht Surfshark für zahlreiche Plattformen (iPhone, iPad, Android-Smartphone & -Tablet, Windows, Mac, FireTV, PlayStation, Xbox etc.) zur Verfügung. Alle gängigen Geräten werden abgedeckt.

Surfhsark verfolgt eine strikte „Keine-Logs-Richtlinie“ und unterliegt als niederländisches Unternehmen der DSGVO. Bei Problemen mit Surfshark steht euch ein 24/7-Support zur Verfügung.

Black Friday Deal

Surfshark bietet euch insgesamt drei unterschiedliche Tarife an. Ihr wählt zwischen Surfshark Starter, Surfshark One und Surfshark One+. Einen guten Überblick der Leistungen findet ihr hier. Wenn es euch auf den reinen VPN-Service ankommt, so reicht der Surfshark Starter aus. Bei diesen habt ihr mit -87 Prozent auch die größte Ersparnis. Ihr zahlt für 55,72 für 28 Monate. Dies entspricht einem Preis von nur 1,99 Euro monatlich (zzgl. MwSt.)

>>> Jetzt: -87 Prozent auf Surfshark Starter <<<