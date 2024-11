Seit mehreren Wochen bereitet Apple das Update auf tvOS 18.2 vor. Nach aktuellem Stand gehen wir davon, dass dieses zusammen mit iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2 und Co. am 09. Dezember zur Verfügung gestellt wird. Dann werden neuen Snoopy-Bidlschirmschoner mit an Bord sein. Weitere neue Screensaver wird es allerdings zunächst nicht geben.

tvOS 18.2: neben Snoopy keine weiteren Bildschirmschoner geplant

Bereits vor Monaten hatte Apple neuen Bildschirmschoner für Apple TV angekündigt. Bis dato hieß es auf der englisch-sprachen Apple-Webseite

Bildschirmschoner mit Snoopy sowie TV und Filme erscheinen Ende 2024.

So bewarb Apple unter anderem Bildschirmschoner aus der Apple Original-Serie „Foundation“. Vor wenigen Tagen wurden nun die „TV und Filme“ gestrichen und es ist nur noch die Rede davon, dass die Snoopy-Bildschirmschoner dieses Jahr eingeführt werden. Auch wenn Snoopy technisch gesehen eine Apple TV+ Serie ist, scheint sich der Hersteller aus Cupertino zunächst auf die Snoopy-Screensaver zu konzentrieren, um später dann die Rubrik „TV und Filme“ einzuführen.

Apple bietet verschiedene Screensaver für Apple TV, unter anderem Luftaufnahmen und Unterwasseraufnahmen. Mit tvOS 18.0 wurden zudem Porträt-Bildschirmschoner eingeführt.