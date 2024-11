Im Rahmen der Amazon Black Friday Woche hat Anker SOLIX verschiedene Balkonkraftwerke, Speicher und Powerstationen drastisch im Preis reduziert, so dass ihr problemlos mehrere Hundert Euro beim Kauf entsprechender Produkte sparen könnt. Ein Highlight ist sicherlich das Anker SOLIX Balkonkraftwerke mit 2x 435W Solarmodul und Speicher für nur 899 Euro. Eine vollständige Übersicht, welche Anker SOLIX Produkte reduziert wurden, findet ihr hier.

Anker SOLIX: Balkonkraftwerke und Powerstationen drastisch reduziert [Black Friday Woche]

Zugegebenermaßen ist die Sonnenausbeute im Winter geringer als im Sommer. Nichtsdestotrotz kann es Sinn machen, antizyklisch zu kaufen. Die Einkaufspreis sind im Winter – und insbesondere in der Black Friday Woche – deutlich attraktiver als im Sommer. So spart man beim Kauf von Balkonkraftwerken, Speichern und Powerstationen mehrere Hundert Euro, dann die Geräte in Ruhe installieren und auch in der dunkleren Jahreszeit seinen eigenen Strom produzieren. Im Frühjahr fährt die Produktion dann Schritt für Schritt hoch und ihr könnt sämtliche Sonnenstrahlen nutzen.

Anker hat zur Amazon Black Friday Woche kräftig an der Preisschraube gedreht und allerhand SOLIX-Produkte im Preis gesenkt, so dass für jeden Geschmack das Richtige dabei sein sollte. Das Anker SOLIX Balkonkraftwerk 820W erhaltet ihr aktuell für 399 Euro statt 499 Euro. Anker SOLIX Solarbank 2 Pro erhaltet ihr derzeit für 949 Euro statt 1199 Euro, Anker SOLIX C300 gibt es für 209 Euro statt 269 Euro und für Anker SOLIX C1000 legt ihr aktuell nur 649 Euro statt 1199 Euro hin.

Eine Übersicht aller Anker SOLIX Deals findet ihr hier.

