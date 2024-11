Apple bereitet sich auf seinen nächsten großen Schritt für seine M-Chips vor und hat TSMC einen Großauftrag für die M5-Serie erteilt. Die Produktion könnte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 anlaufen und in neuen iPads und MacBooks sowie in der nächsten Generation der Vision Pro zum Einsatz kommen.

Apples M5-Roadmap bis 2026

Die kommenden M5-Chips werden die nächste Generation des 3nm-Fertigungsprozesses von TSMC verwenden, ein Schritt nach vorne, aber nicht ganz der Sprung zu 2nm, den einige vielleicht erwarten. Warum keine 2nm-Fertigung? Angekündigt hat TSMC seinen 2nm-Fertigungsprozess N2 immerhin für das Jahr 2025. Nun, es sind vor allem die Kosten. Apple geht hier klug vor und wägt die Leistungssteigerung mit dem ab, was für das Endergebnis und damit auch für den Preis künftiger Geräte sinnvoll ist. Trotz der fehlenden Umstellung auf 2nm wird erwartet, dass der M5 einige wichtige Verbesserungen gegenüber dem M4 mit sich bringt.

Eine der wichtigsten Neuerungen bei der erweiterten 3nm-Fertigung ist die „System on Integrated Chip“ (SoIC)-Technologie von TSMC. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass Apple 3D-Chip-Stacking einsetzen kann, um die Effizienz zu steigern. Durch die engere Schichtung der Komponenten kann dieses Design die Wärme besser ableiten und elektrische Verluste weiter reduzieren – Faktoren, die zu einer besseren Gesamtleistung ohne die gefürchtete Überhitzung führen sollten.

Wann können wir mit den ersten M5-Geräten rechnen?

Wenn Apple seine übliche Vorgehensweise beibehält, könnten wir die ersten M5-Chips ab Ende 2025 oder Anfang 2026 in Aktion sehen. Hier ein kurzer Überblick über die wahrscheinlichen Entwicklungen:

iPad Pro: M5-Chips könnten Ende 2025 oder Anfang bis Mitte 2026 in neuen iPad Pro Modellen zum Einsatz kommen.

MacBook Pro: Modelle mit Chips der M5-Serie sind für Ende 2025 zu erwarten.

MacBook Air: M5-Varianten werden voraussichtlich Anfang 2026 erscheinen.

Apple Vision Pro: Eine aktualisierte Version des Headsets, die den M5-Chip enthält, wird zwischen Herbst 2025 und Frühjahr 2026 erwartet.

KI und die Zukunft von Apple

Interessanterweise plant Apple auch, den M5-Chip zur Unterstützung seiner KI-Server-Infrastruktur einzusetzen. Apple denkt in großen Dimensionen und will die KI-Fähigkeiten sowohl bei seinen Consumer-Geräten als auch bei seinen Cloud-Diensten verbessern. Ob es darum geht, Siri zu verbessern, das maschinelle Lernen auf dem Gerät und in der Cloud noch intelligenter zu machen oder AR-Anwendungen zu verbessern, der M5-Chip könnte eine wichtige Schlüsselrolle in Apples KI-Ambitionen spielen.

Die Chips werden ausschließlich von TSMC produziert, eine Partnerschaft, die sich für Apple als unerlässlich erwiesen hat. Die hochmodernen Fertigungskapazitäten von TSMC sind für Apple von entscheidender Bedeutung, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein, und es sieht so aus, als würde diese Partnerschaft in nächster Zeit nicht enden.