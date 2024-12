In Kürze reißen wir das Kalenderblatt für den Monat November ab und starten in den letzten Monat des Jahres 2024. Nun gibt uns Disney+ einen kleinen Ausblick, was uns im kommenden Monat auf dem Video-Streaming-Dienst erwartet.

Disney+: Das ist neu (Dezember 2024)

Zunächst sind erst einmal zahlreiche Inhalte zu erwähnen, die passend zur Weihnachtszeit auf Disney+ laufen. Ob noch einmal „Kevin – Allein zu Haus“ oder einem anderen Klassiker aus der „Allein zu Haus“-Reihe, hier ist Spaß und Action für die gesamte Familie vorprogrammiert. Apropos Familie – Anna, Elsa und unser Lieblingsschneemann Olaf freuen sich über einen gemeinsamen Besuch in Arendelle in „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“ und „Die Eiskönigin 2“. Dort gibt es verschneite Abenteuer, außergewöhnlichen Mut und natürlich weihnachtliches Flair genauso wie in der fröhlichen „Santa Clause“-Filmklassikerreihe oder, wer wissen möchte, wie es mit Familie Clause weiterging, in der lustigen Adaption „Santa Clause: Die Serie“.

Disney+: Neustarts

3. Dezember

Jung Kook: I Am Still – The Original – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

Star Wars: Skeleton Crew – Staffel 1 (Star Wars)

4. Dezember

Light Shop – Staffel 1 (Star) (OV/UT)

10. Dezember

Sugarcane – Der Wahrheit auf der Spur (National Geographic)

11. Dezember

DISNEY PIXARS „Traum Studios“ – Staffel 1 (Pixar)

Tracker – Staffel 2 (Star)

13. Dezember

Elton John: Never Too Late (Star)

Unsichtbar – Staffel 1 (Disney)

17. Dezember

The Simpsons: (Ho Ho Ho) Santa Homer (Star) (OV/UT)

BLINK – Jeder Augenblick zählt (National Geographic)

18. Dezember

FXs „English Teacher“ – Staffel 1 (Star)

The Rookie – Staffel 6 (Star)

20. Dezember

Illana Glazer: Human Magic (Star) (OV/UT)

22. Dezember

What If…? – Staffel 3 (Marvel)

27. Dezember

John Williams in Tokyo (Star)

Disney+: Neue Katalog Titel

6. Dezember

Andy’s 8 – Der Weihnachtsraub (Disney)

11. Dezember

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

18. Dezember

Disney Junior Arielle – Staffel 1 (Batch 2) (Disney)

Marvel Moon Girl und Devil Dinosaur – Staffel 2 (Batch 1) (Marvel)

20. Dezember