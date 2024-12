Saftige Steaks, perfekt gegartes Hähnchen – das ist der Traum eines jeden Grillfans. Doch den Garpunkt wirklich zu treffen, kann ein echter Nervenkitzel sein. Der Meater Pro XL bietet eine Lösung für präzises Grillen, egal ob man direkt am Grill steht oder entspannt auf der Couch liegt. Mit vier Temperaturfühlern ausgestattet, können verschiedene Fleischstücke gleichzeitig kontrolliert werden. Das Ganze funktioniert dank der cleveren Ladestation auch ohne Smartphone. Im heutigen Test zeigen wir euch, wie sich der Meater Pro XL in der Praxis schlägt.

Lieferumfang und Technik

Der Meater Pro XL wird mit einer stilvollen Ladestation aus Bambus geliefert, die deutlich größer ist als die des ebenfalls erhältlichen Meater Pro. Der Platz (15,7 × 11 × 3,6 cm) ist auch notwendig, denn in der Ladestation sollen die mitgelieferten vier Thermometer und die Steuerungseinheit unterkommen. Die Ladestation setzt auf einen Akku, der über USB-C geladen wird.

Die Temperaturfühler unterstützen eine Schnellladefunktion: Fünf Minuten in der Ladestation reichen aus, um eine Kochzeit von zwei Stunden zu ermöglichen. Eine vollständige Ladung in 30 Minuten bietet genug Energie für bis zu 24 Stunden Kochzeit. Das ist besonders nützlich, wenn Fleisch über einen längeren Zeitraum langsam gegart werden soll, beispielsweise bei großen Bratenstücken im Smoker.

Die Ladestation besitzt zudem einen ausklappbaren Metallbügel, der als Standfuß dient. So kann der Meater Pro XL einfach neben dem Grill platziert werden und bietet stets einen optimalen Blickwinkel auf das Display der Steuerungseinheit. Die Station ist nicht nur funktional, sondern auch robust und fügt sich gut in die Grillumgebung ein.

Auch die vier Temperaturfühler überzeugen. Sie messen nicht nur die Kerntemperatur des Fleisches, sondern erfassen auch die Umgebungstemperatur, was für einen präzisen Garprozess wichtig ist. Die Fühler sind mit 5 Sensoren ausgestattet, wobei vier von ihnen die Temperatur im Fleisch messen, der fünfte misst die Außentemperatur und ist bis 550 °C hitzebeständig. Falls es doch einmal zu heiß wird, warnt das Gerät rechtzeitig. Die Genauigkeit der Messungen liegt laut Hersteller bei bis zu 0,1 °C, was eine präzise Kontrolle des Garprozesses ermöglicht. Die Übertragung der Messdaten an die Station erfolgt über Bluetooth 5.2 Coded PHY „Long Range“ für eine bessere Signalübertragung.

Einfache Einrichtung und clevere App

Die Einrichtung geht angenehm flott von der Hand. Für die erste Verbindung wird ein Smartphone benötigt – hierzu einfach die kostenlose Meater-App herunterladen und das Thermometer via Bluetooth koppeln. Im nächsten Schritt kann der Meater Pro XL auch ins WLAN eingebunden werden, was den Zugriff über die Cloud von überall ermöglicht. Das ist praktisch, wenn man auf der Couch liegt und trotzdem den Garvorgang im Auge behalten möchte.

Die App ist sehr übersichtlich aufgebaut. Ein Thermometer wird aus der Station genommen, ins Fleisch gesteckt und in der App Fleischsorte, Zubereitungsart und Zieltemperatur ausgewählt. Dabei gibt die Meater-App hilfreiche Empfehlungen für Garpunkte wie „Medium Rare“ oder „Well Done“. Für diejenigen, die sich mit den genauen Temperaturen weniger auskennen, sind diese Vorschläge eine tolle Orientierung.

Zudem gibt es in der App eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die besonders für Anfänger eine echte Hilfe ist. Hier werden Details zur optimalen Platzierung der Fühler, Hinweise zum Nachgaren und praktische Tipps zur Temperaturkontrolle gegeben. Der „Guided Cooking“-Modus führt durch den gesamten Garprozess und nimmt viel Unsicherheit heraus, besonders wenn neue Fleischsorten oder unbekannte Rezepte ausprobiert werden.

Die Voreinstellungen lassen sich auch direkt an der Station über die Touch-Bedienung treffen, sodass bei Bedarf auch ohne Smartphone gegrillt werden kann. Die Steuerungseinheit verfügt über ein gut lesbares Display, das alle wichtigen Informationen wie Garzeit, Zieltemperatur und aktuelle Temperatur anzeigt.

Meater Pro XL in der Praxis: Flexibel und präzise

Wir haben den Meater Pro XL mit verschiedenen Fleischsorten getestet: Schweinefilet, Lammkoteletts und zwei Hähnchenbrüste. Jedes Stück bekam ein eigenes Thermometer. Besonders spannend war es dann allerdings beim Tomahawk Steak, weil dieses Stück Fleisch besonders dick ist und eine besondere Aufmerksam benötigt. Da ist es schwer ohne Thermometer von außen in das Stück hineinzugucken. Auch die üblichen Drucktests sind nur bedingt anzuwenden. Hier zeigt sich die Stärke des Meater Pro XL: Während die Lammkoteletts bei hoher Temperatur scharf angegrillt und anschließend bei mittlerer Hitze auf dem Punkt fertig gegart wurden, konnten die Hähnchenbrüste gleichzeitig auf einer weniger heißen Zone gegart werden. Auch das Schweinefilet wurde bei moderater Temperatur gegart, um die Saftigkeit zu bewahren. Das Tomahawk-Steak war hingegen knapp 1,5 Stunden auf dem Grill. Alle Temperaturen blieben zuverlässig im Blick und man man konnte sich bequem anderen Erledigungen widmen.

Die App errechnet die verbleibende Garzeit präzise und gibt rechtzeitig Bescheid, wenn es Zeit wird, das Fleisch vom Grill zu nehmen. Hilfreich ist auch der Hinweis, wann das Grillgut ruhen sollte – das sogenannte „Resting“ sorgt dafür, dass sich die Fleischsäfte gleichmäßig verteilen.

Der Standalone-Modus über die mitgelieferte Steuerungseinheit funktioniert zuverlässig. Für Situationen, in denen ihr das Smartphone nicht verwenden wollt, ist die direkte Bedienung über die Station eine echte Bereicherung. Dennoch bietet die Nutzung der App zusätzlichen Komfort.

Der Meater Pro XL lässt sich nicht nur mit einem Grill nutzen. Auch für die Zubereitung im Ofen, im Dampfgarer, auf dem Induktionsherd oder sogar in der Heißluftfritteuse bietet das Thermometer eine praktische Unterstützung. Die App stellt für jede dieser Zubereitungsarten entsprechende Profile zur Verfügung, was die Vielseitigkeit des Meater Pro XL nochmals unterstreicht.

Reinigung: Einfach und effektiv

Nach dem Grillen kommt die Reinigung – und auch hier überzeugt der Meater Pro XL. Die Temperaturfühler sind nicht nur hitzebeständig, sondern auch wasserdicht und können einfach in der Spülmaschine gereinigt werden. Zwar kann es mit der Zeit zu leichten Verfärbungen oder Einbrennungen kommen, aber das ist bei einem Grillthermometer zu erwarten und beeinträchtigt die Funktion in keiner Weise.

Die Ladestation selbst sollte hingegen vorsichtig per Hand gereinigt werden, um das Bambusmaterial nicht zu beschädigen. Insgesamt ist die Reinigung unkompliziert und schnell erledigt – gerade für Vielgriller ein großer Pluspunkt.

Fazit: Ein echtes Upgrade für Grillfreunde

Der Meater Pro XL macht das Grillen einfacher und präziser. Vor allem für diejenigen, die oft mehrere Fleischstücke gleichzeitig zubereiten oder einfach mehr Kontrolle über den Garprozess haben möchten, ist das Thermometer-Set ein echter Gewinn. Dank der komfortablen Bedienung über die App oder direkt an der Station kommt jeder damit zurecht, egal ob Anfänger oder Grillprofi.

Die Kombination aus präziser Temperaturkontrolle, schneller Ladefunktion und smarter App-Nutzung macht den Meater Pro XL zu einem hochwertigen Grillthermometer. Wer bereit ist, etwas mehr zu investieren, erhält hier eine zuverlässige Unterstützung beim Grillen. Egal ob Steak, Braten oder Hähnchen – Ein gutes Upgrade für alle, die ihr Grillvergnügen etwas professioneller gestalten und trotzdem entspannter angehen wollen.

Ehrlicherweise muss man allerdings auch sagen, dass sich der Meater Pro XL nur dann wirklich lohnt, wenn man regelmäßig und gleichzeitig viele unterschiedliche Produkte grillt oder kocht. Wenn ihr euch ab und zu nur mal ein Stück Fleisch auf den Grill schmeißt und dazu ein paar Würstchen grillt, dann ist der Meater Pro XL – auch wenn es ein echt überzeugendes Produkt ist – vermutlich übertrieben. Aber es ist ja nicht so, dass Meater für diesen Anwendungsbereich nicht auch etwas im Programm hätte. Dabei denken wir an den Meater Pro. Das ursprünglich als Meater 2 Plus auf den Markt gekommene Grillthermometer haben wir hier ausführlich getestet. In unseren Augen wird Meater Pro für viele Nutzer vollkommen ausreichend sein. Alternativ und als echtes Einsteigermodell bietet sich Meater SE an.

Preis: Nicht billig, aber fair

Mit 379 Euro ist der Meater Pro XL auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Bedenkt man jedoch, dass vier Temperaturfühler, die Ladestation und die Steuerungseinheit enthalten sind, relativiert sich der Preis. Einzeln würden vier Meater Pro auf über 550 Euro kommen – da spart man mit dem Pro XL schon einiges. Für ambitionierte Griller, die oft mehrere Fleischsorten gleichzeitig auf den Grill legen, lohnt sich diese Investition auf jeden Fall. Andernfalls greift ihr zum Meater Pro oder Meater SE.

Der Meater Pro XL ist aktuell direkt beim Hersteller, in ausgewählten Grillshops und bei Amazon erhältlich.