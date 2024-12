Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen während der Weihnachtszeit einen neuen Stop-Motion-Animationsfilm mit Wallace & Gromit auf die Londoner Battersea Power Station projiziert. Ab sofort und jeden Tag bis Silvester werden von 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr werden zwei Weihnachtsbäume die beiden Waschtürme an der dem Fluss zugewandten Fassade des Wahrzeichens erleuchten.

Shot on iPhone: Wallace & Gromit auf dem britischen Apple Hauptquartier

Seid ihr in der Vorweihnachtszeit in London? Falls ihr Zeit uns Lust habt, dann legt einen kleinen Zwischenstopp bei Apples britischem Hauptquartier ein. Ihr könnt auf den Türmen der Battersea Power Station sehen, wie Wallace & Gromit die riesigen Bäume trotz der Einmischung des schelmischen Feathers McGraw in ihrem eigenen, unnachahmlichen Stil schmücken.

Aardman, das mehrfach preisgekrönte Animationsstudio und Schöpfer von Wallace & Gromit, verwendete das iPhone 16 Pro Max, um eine kurze Animation zu erstellen, die die ikonischen 101 Meter hohen Schornsteine, die über der Themse emporragen, verwandelt. Das iPhone 16 Pro Max wurde am Set auf motorisierten Köpfen montiert, um zwei Winkel der Weihnachtsbäume einzufangen und insgesamt 6.000 Bilder aufzunehmen. Acht iPhone 16 Pro Max-Geräte verwendeten die 5-fach-Teleobjektivkamera, um superhochauflösende Bilder in ProRAW aufzunehmen, die dann Bild für Bild zusammengesetzt wurden, um ein atemberaubendes 6K-Video zu erstellen.

Weitere Informationen zur neuen „Shot on iPhone“-Kampagne mit Wallace & Gromit findet ihr auf der Apple Webseite. Dort erfahrt ihr unter anderem welche App für den Stop-Motion-Film verwendet wurde. Aber auch ein Behind-the-Scenes-Videos sowie ein Interview mit dem Künstler wartet auf euch.

Battersea Power Station? Noch nie gehört? Im Jahr 2023 hat Apple seinen britischen Hauptsitz in dem Londoner Kraftwerk eröffnet. Der 46.000 Quadratmeter große, sechsstöckige britische Hauptsitz wird zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben und ist auf Zusammenarbeit, Inklusivität, Wohlbefinden und Nachhaltigkeit ausgelegt. Wenn ihr euch jetzt noch fragt, wo ihr die Battersea Power Station findet, dann haben wir hier den passenden Apple Maps Link für euch.