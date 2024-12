Als Apple im Juni dieses Jahres einen ersten Ausblick auf iOS 18 gab, kündigte der Hersteller aus Cupertino an, dass Apple Home noch in diesem Jahr Saugroboter unterstützen wird. Diese Pläne sind nun hinfällig und man hat den Support auf Anfang 2025 verschoben.

Apple Home: Unterstützung für Saugroboter auf 2025 verschoben

Auf der deutschen Apple Webseite für Apple Home kündigte der Hersteller die Unterstützung von Saugrobotern noch mit den Worten „Kommt später in diesem Jahr“ an. Seine US-Webseite hat der Hersteller bereits angepasst. Dort heißt es „kommt bald.“ Wirft man dann noch einen Blick auf das Kleingedruckte, so spricht Apple von Anfang 2025. Die Steuerung von Saugrobotern wird zum Start nur in Englisch (US) möglich sein.

Sobald Apple die Funktion freigeschaltet hat, können Benutzer von Apple-Geräten einen Saugroboter über HomeKit-Automatisierungen und -Szenen starten oder Siri bitten, einen bestimmten Raum zu reinigen. Apple sagt, dass die Home-App die „Kernfunktionalität“ von Roboterstaubsaugern unterstützen wird, wie Staubsaugen, Wischen, Leistungssteuerung, Reinigungsmodus und Ladestatus.

Mit der Freigabe von iOS 18.2 wird in der kommenden Woche gerechnet. Das Update auf iOS 18.3 könnt dann Anfang 2025 den Support für Saugroboter mit sich bringen.