Am heutigen Montag (02. Dezember 2024) geht die Black Friday Woche auf Amazon zu Ende. Zahlreiche Hersteller rühren noch einmal ordentlich die Werbetrommel und lassen die Preise purzeln, so auch Dreame. Der Hersteller hat verschiedene Saugrobter deutlich im Preis gesenkt. Auf das Spitzenmodell – den Dreame X40 Ultra Complete – erhaltet ihr beispielsweise satte 500 Euro Rabatt.

Black Week: Dreame Saugroboter drastisch im Preis gesenkt

Dreame präsentiert einzigartige Angebote, die Ihr nicht verpassen solltet. Besucht den Dreame Brandstore auf Amazon und entdeckt eine Vielzahl von Angeboten. Ob der beliebte X40 Ultra Complete(Saugroboter), der unglaubliche 500€ günstiger ist – bis hin zum Z30 (Stabstaubsauger), der für unschlagbare 399,00 Euro erhältlich ist. Natürlich gibt es noch weitere Saugroboter, Nass- und Trockensauger, Stabstaubsauger und Rasenmähroboter!

Dreame X40 Ultra Complete

Der X40 Ultra setzt einen neuen Maßstab in der Technologie der Saugrobotik. Mit einer beeindruckenden Saugkraft von 12.000 Pa Vormax, einer praktischen, automatischen Ladestation und einem umfassenden Zubehörset wird der Haushalt zum Kinderspiel. Nur für kurze Zeit kostet der X40 Ultra nur 999 Euro statt 1.499 Euro.

Deane X30 Ultra

Wer einen leistungsstarken Saugroboter mit innovativen Technologien sucht, ist beim Dreame X30 Ultra an der richtigen Stelle. Denn dieser gewährleistet eine gründliche Reinigung von Hartböden und Teppichen. Mit einem großen Staubbehälter und einer langen Akkulaufzeit ermöglicht er effizientes Saugen ohne häufiges Entleeren. Sein modernes Design und die benutzerfreundliche Bedienung machen ihn zur perfekten Wahl für Haushalte. Für den Dreame X30 Ultra zahlt ihr derzeit nur 799 Euro statt 1.399 Euro.

Dreame L40 Ultra

Entwickelt für eine gründliche und intelligente Reinigung, meistert der L40 Ultra Staub, Tierhaare und Schmutz mühelos dank der Vormax-Saugtechnologie und einer integrierten, ausziehbaren Kantenreinigungsfunktion. So bleibt kein Winkel ungeputzt. Hier werden aktuell nur 799 Euro statt 1.199 Euro fällig.

Dreame L20 Ultra Complete

Durch seine Selbstreinigungsfunktion minimiert der Dreame L20 Ultra Complete den Wartungsaufeand und erhöht gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit. Der Saugroboter ist mit fortschrittlichen Technologien ausgestattet, die ihre Böden und Teppiche im Handumdrehen blitzeblank aussehen lassen. Er bietet eine intelligente Navigation, die es ihm ermöglicht, effizient durch verschiedene Räume zu navigieren und Hindernisse zu erkennen. Der L2 Ultra Complete kostet derzeit nur 699 Euro statt 999 Euro.

Dreame H12 Pro

Der Dreame H12 Pro ist ein leistungsstarker Nass- und Trockensauger. Mit seiner intelligenten Sensorik passt er die Saugleistung automatisch an den Verschmutzungsgrad des Bodens an und sorgt so für eine gründliche Reinigung. Zudem bietet das Gerät eine lange Akkulaufzeit und eine benutzerfreundliche Handhabung, was es zu einer praktischen Wahl für moderne Haushalte macht. Ihr bezahlt vorübergehend nur 279 Euro statt 399 Euro.

Dreame Z30

Der Dreame Z30 ist nicht nur ein starker Akku-Sauger, sondern auch ein echtes Highlight für Haustierbesitzer. Ausgestattet mit dem speziellen Pet Deshedding Tool, saugt er überschüssige Tierhaare direkt auf – ideal für alle, die sich ein haarfreies Zuhause wünschen. Mit einer beachtlichen Saugkraft von 310 Air Watt entfernt der Z30 zuverlässig Staub und Schmutz von Böden und Teppichen und lässt kaum etwas liegen. Ihr bezahlt nur 399 Euro statt 599 Euro.

