Bei Intel gibt es wieder Bewegung im Management: Pat Gelsinger, der bisherige CEO, ist mit sofortiger Wirkung zum 1. Dezember zurückgetreten. Er hat sich nicht nur von der Unternehmensführung, sondern auch aus dem Vorstand verabschiedet. Als Interims-Nachfolger treten David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus gemeinsam als Co-CEOs an.

Ein Zeichen der Krise

Die Entscheidung kommt nicht unbedingt aus heiterem Himmel, auch wenn die Pressemitteilung, wie gewohnt, keine der internen Konflikte verrät. Doch schaut man genauer hin, wird klar, dass hinter den Kulissen wahrscheinlich einiges los war. Gelsinger war seit 2021 an der Spitze, doch seitdem hat Intel massiv an Wert verloren – während Konkurrenten wie Nvidia, AMD und Apple in völlig neue Dimensionen vorgestoßen sind. Die aktuelle Krise des Chip-Giganten wird zwar in der offiziellen Kommunikation beschönigt, aber es ist eindeutig, dass die Lage angespannt ist.

Schon die Übernahme der Führung durch zwei Interims-CEOs zeigt, dass es dringend eine neue Ausrichtung braucht. Die Investoren haben jedenfalls schon mal positiv auf die Nachricht reagiert. Viele machen Gelsinger dafür verantwortlich, den KI-Boom verpasst zu haben und generell keine wegweisenden Innovationen vorangebracht zu haben. Nun hofft man auf eine Art Neustart – und dieser Neustart könnte auch mit weiteren Veränderungen einhergehen.

Schlanker und effizienter – Intels Plan für die Zukunft

Interessant ist auch, dass Intel gleichzeitig ankündigt, die laufenden Kosten senken und ein „schlankeres“ Unternehmen aufbauen zu wollen. Zwischen den Zeilen klingt das natürlich nach weiteren Entlassungen. Ob das wirklich die richtige Strategie ist, um wieder konkurrenzfähig zu werden, bleibt abzuwarten. Klar ist nur: Es muss sich etwas ändern, und zwar schnell.

Pat Gelsingers Abschied wird in der Pressemitteilung mit warmen Worten begleitet, aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Unter seiner Führung hat Intel es nicht geschafft, den Trend zu KI und anderen wegweisenden Technologien mitzugestalten. Stattdessen stand man oft im Schatten der Konkurrenz – und das spiegelt sich eben auch im Aktienwert wider.

Ob es mit der neuen Führung besser wird, bleibt abzuwarten. Aber die Hoffnung ist da, besonders seitens der Investoren. Ein frischer Blick an der Spitze könnte die dringend nötige Veränderung bringen.