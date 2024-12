In der Welt der Apple-Gerüchte ist eines sicher: Es gibt immer mehr als eine Version eines Gerüchts. Diesmal geht es um das iPhone 17 Pro und die Frage, ob Apple dem neuen Titan-Gehäuse treu bleibt oder auf Aluminium setzen wird. Obwohl in den letzten Tagen vermehrt Gerüchte aufkamen, dass sich die Aluminium-Variante durchsetzen wird, behauptet nun ein Leaker das Gegenteil.

Titan oder Aluminium?

Es ist noch nicht allzu lange her, dass Apple bei den iPhone 15 Pro Modellen viel Aufhebens um die neuen Titanrahmen gemacht hat. Geht es nach der Gerüchteküche, wird das Titan jedoch bald zugunsten von Aluminium aufgegeben. Bis zur Veröffentlichung des iPhone 15 Pro waren die High-End-Modelle mit Edelstahlrahmen ausgestattet.

In den letzten Jahren waren die günstigeren iPhone-Modelle wie das iPhone SE und das iPhone 16 mit einem Aluminiumrahmen ausgestattet. Wenn die Gerüchte eintreffen sollten, würden somit wahrscheinlich alle iPhone 17 Modelle einen Aluminiumrahmen erhalten.

Entgegen den aktuellen Gerüchten behauptet nun der Leaker „Instant Digital“, dass das iPhone 17 Pro und das iPhone 17 Pro Max im nächsten Jahr ein Titan-Gehäuse bieten werden.

„Natürlich wird das iPhone 17 Pro immer noch Titan verwenden“, schreibt der Leaker auf Weibo (via MacRumors) und führt aus: „Warum sollte jemand glauben, dass sie zu Aluminium wechseln würden? Denkt doch mal darüber nach – das ist einfach nicht drin. Wenn man auf die letzten iPhone-Modelle zurückblickt, hat Apple immer wieder die hochwertigen Rahmenmaterialien der Pro-Serie als eines der Hauptverkaufsargumente hervorgehoben, von ‚Edelstahl in chirurgischer Qualität‘ bis hin zu ‚Titan‘. Wenn Apple auf Aluminium umsteigen würde, wie könnten sie es dann überhaupt vermarkten?“

Kein Beweis in Sicht

Der Wechsel zum Aluminium-Rahmen wäre in der Tat ein überraschender Schritt. Aluminium ist zwar leichter als Edelstahl und Titan, allerdings ist Aluminium nicht so stabil wie Titan. Es ist unklar, ob „Instant Digital“ Informationen aus der Lieferkette hat, um seine Behauptung zu untermauern. Als alleinstehendes Argument sind seine Ausführungen jedoch nicht besonders wasserdicht. Apple ist es nicht fremd, iPhone-Funktionen einzuführen, um sie dann in späteren Modellen wieder zu entfernen. Im Jahr 2015 wurde beispielsweise 3D Touch mit dem iPhone 6s eingeführt – eine clevere Art, mit dem iPhone durch druckempfindliche Gesten zu interagieren. Das Unternehmen hatte die Funktion jedoch mit dem iPhone 11 im Jahr 2019 wieder abgeschafft.

Wayne Ma von The Information berichtete vor kurzem, dass die Umstellung auf Aluminium Teil einer größeren Designänderung ist, die eine obere Aluminiumrückseite mit einem „rechteckigen Kamerabuckel aus Aluminium anstelle von traditionellem 3D-Glas“ umfasst, wobei die untere Hälfte der Geräterückseite weiterhin aus Glas besteht, um drahtloses Laden zu ermöglichen.

Die Einführung des iPhone 17 Lineup wird wie üblich für den Herbst nächsten Jahres erwartet, mit neuen Displaygrößen, einem gerüchteweise neuen ultradünnen Modell, ProMotion Displays in der gesamten Produktreihe und mehr. Bis dahin gibt es noch viel Spielraum für die Gerüchteküche.