Apple macht große Schritte in Indonesien und bietet eine beachtliche Investition in Höhe von 1 Milliarde Dollar an, um eine schwierige Situation zu entschärfen, die dazu geführt hat, dass das iPhone 16 in dem Land verboten ist. Die Geschichte begann im Oktober, als Indonesien den Verkauf des iPhone 16 blockierte, weil Apple eine wichtige Bedingung nicht erfüllte. Konkret verlangt das Land, dass mindestens 40 Prozent der Komponenten oder Prozesse eines Smartphones aus einheimischen Quellen stammen.

Was hat das Verbot ausgelöst?

Die indonesische Regierung drängt darauf, dass Unternehmen, die Produkte in Indonesien verkaufen, direkt in die Wirtschaft des Landes investieren. Wenn ein Unternehmen in Indonesien Gewinn machen will, muss es laut der Regierung auch etwas dafür tun – Arbeitsplätze und Partnerschaften schaffen. Für Apple bedeutet dies, dass das Unternehmen Komponenten im Inland beziehen oder mit lokalen Herstellern zusammenarbeiten muss.

Bislang hat Apple diese Anforderung nicht erfüllt, was Ende Oktober zum Verbot des iPhone 16 führte. Darüber hinaus gab die Regierung an, dass bisherige Zusagen von Apple nicht eingehalten wurden. Während Apple ursprünglich 109,6 Millionen Dollar an Investitionen versprochen hatte (vor allem durch Entwicklerakademien), hatte Indonesien nach eigenen Angaben nur 95 Millionen Dollar davon erhalten.

Um die Situation wieder zu entspannen, hatte Apple kürzlich den Einsatz erhöht und eine Investition von weiteren 100 Millionen Dollar angeboten. Der Plan? In den nächsten zwei Jahren sollen weitere Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Entwicklerakademien in Indonesien entstehen. Außerdem hatte Apple angeboten, bis Juli 2025 mit der Herstellung von AirPods Max Komponenten in Bandung zu beginnen. Das war anscheinend immer noch nicht genug. Indonesien wollte mehr Engagement, und es scheint, dass Apple sich diese Botschaft zu Herzen genommen hat.

Apples 1-Milliarde-Dollar-Angebot

Apple hält laut Reuters nun ein deutlich höheres Angebot bereit: 1 Milliarde Dollar. Laut dem indonesischen Investitionsminister Rosan Roeslani ist diese Investition als „erste Phase“ eines möglicherweise umfassenderen Engagements in Indonesien gedacht. Die Idee ist, dass Apple mit dieser Investition dazu beiträgt, mehr Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die Wirtschaft anzukurbeln – sei es durch Produktionspartnerschaften, die Beschaffung von Teilen im Inland oder die Ausweitung der bestehenden Programme.

Für Apple geht es darum, auf einem der größten Märkte Südostasiens Fuß zu fassen. Indonesien hat eine Bevölkerung von über 270 Millionen Menschen, und das iPhone 16 dort nicht verkaufen zu können, ist ein großes Problem. Mit der Investition hofft Apple, die weltweiten Verkäufe anzukurbeln und gleichzeitig die wirtschaftlichen Ziele des Landes besser zu erreichen.

Nach Angaben von Minister Roeslani erwartet die Regierung innerhalb einer Woche eine schriftliche Zusage von Apple. Wenn alles glattläuft, könnte Apple mit der Milliardeninvestition beginnen, sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind.