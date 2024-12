Es ist wieder so weit: Euer persönlicher Apple Music Jahresrückblick ist ab sofort verfügbar. Mit Apple Music Replay präsentiert euch der Musikdienst eine Übersicht auf eure Hörgewohnheiten, dazu zählen unter anderem Top-Künstler, meistgehörte Songs, Lieblingsalben und bevorzugte Genres des vergangenen Jahres.

So findet ihr eure musikalischen Highlights

Eure persönliche Jahresübersicht könnt ihr über music.apple.com/replay aufrufen. Dort erwartet euch eine schön aufbereitete Zusammenfassung eurer musikalischen Reise durch das Jahr 2024. Für einen schnellen Zugriff auf eure meistgespielten Titel könnt ihr die Apple Music Replay 2024 Wiedergabeliste auch direkt in der Musik-App hinzufügen. Im Gegensatz zur Wrapped-Funktion von Spotify bleibt Apple Music Replay in erster Linie ein webbasiertes Erlebnis. So konzentriert sich die Musik-App nur auf die kuratierten Wiedergabelisten der Top-Songs, die über die Webseite hinzugefügt wurden.

Was Apples Replay-Reise so besonders macht, ist nicht nur die reine Auflistung der Lieblingskünstler oder meistgehörten Songs. Apple Music hat sich für 2024 einiges einfallen lassen, um die persönliche Jahresstatistik lebendig und unterhaltsam zu präsentieren. Hierzu zählen laut Apple:

Top 100, 500, 1.000 Hörer : Erweiterung der Top 100 Hörer-Einblicke aus den Vorjahren. Hörer können ab sofort auch sehen, ob sie zu den Top 500 oder Top 1.000 Hörern ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören.

: Erweiterung der Top 100 Hörer-Einblicke aus den Vorjahren. Hörer können ab sofort auch sehen, ob sie zu den Top 500 oder Top 1.000 Hörern ihrer Lieblingskünstler oder -genres gehören. Listening Streaks : Ab sofort können Nutzer einsehen, was die längste aufeinanderfolgende Anzahl von Tagen gewesen ist, an denen sie Apple Music gehört haben.

: Ab sofort können Nutzer einsehen, was die längste aufeinanderfolgende Anzahl von Tagen gewesen ist, an denen sie Apple Music gehört haben. Replay nach Monat : Man kann sein Jahr noch einmal anhand der Nummer-1-Lieblingssongs, -künstler und -alben aus jedem Monat des Jahres 2024 Revue passieren lassen.

: Man kann sein Jahr noch einmal anhand der Nummer-1-Lieblingssongs, -künstler und -alben aus jedem Monat des Jahres 2024 Revue passieren lassen. Top Artist Streak : Anhand der meistgehörten Musik jedes Monats können Anwender ab sofort über Top Artist Streak herausfinden, ob sie ein treuer Fan sind – verfügbar, wenn ein Künstler mehrere Monate in Folge persönlicher Top-Künstler des Monats gewesen ist.

: Anhand der meistgehörten Musik jedes Monats können Anwender ab sofort über Top Artist Streak herausfinden, ob sie ein treuer Fan sind – verfügbar, wenn ein Künstler mehrere Monate in Folge persönlicher Top-Künstler des Monats gewesen ist. Datum der ersten Wiedergabe: Fans können herausfinden, an welchem Datum sie ihre Lieblingssongs, -künstler und -alben dieses Jahr zum ersten Mal gehört haben.

Ganz neu in diesem Jahr können Künstler ihr Musikjahr mit Replay feiern. Über ihr Dashboard in „Apple Music for Artists“ können Künstler Einblicke teilen, um ihr Jahr zu feiern. Die Einblicke beinhalten: