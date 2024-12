Das Jahresende lädt ein, Jahrescharts, Top-Listen etc. zu veröffentlichen. Nachdem Apple bisher unter anderem den Apple Music Artist of the Year 2024 und die beliebtesten Podcasts des Jahres 2024 bekanntgegeben hat, geht es nun mit den Apple Music Jahrescharts 2024 weiter.

Apple Music Jahrescharts 2024 sind da

Apple Music hat heute die Jahrescharts veröffentlich und präsentiert mit seinen jährlichen Apple Music Top 100 Charts die erfolgreichsten Songs des Jahres 2024. 50 Prozent der Top 10 der meist gestreamten Songs in 2024 in Deutschland sind von lokalen Künstlern, vier davon auch in deutscher Sprache.

Apple feiert die größten Songs des Jahres nach Anzahl der Streams bei Apple Music, Shazam Tags, Radiowiedergaben, gelesenen Liedtexten und mehr. 2024 ist in jeder Hinsicht ein historisches Jahr gewesen, in dem mehr Frauen als je zuvor in den globalen Songcharts zum Jahresende vertreten sind, weltweite Genres neue Höhen erreichten und viele der Top-Platzierungen von Künstler:innen eingenommen werden, die noch nie zuvor in den Jahresendcharts vertreten gewesen sind.

Auf Platz 1 der Top Songs of 2024: Global steht Kendrick Lamars „Not Like Us“, das 2024 zum bisher größten Hit des Rappers auf Apple Music geworden ist. Nach „Not Like Us“ folgen drei Songs von Newcomer:innen: Benson Boone gibt sein Debüt mit der Pop-Ballade „Beautiful Things“ auf Platz 2, gefolgt von Sabrina Carpenters süchtig machendem Sommerhit „Espresso“ auf Platz 3 und Shaboozeys Country-Durchbruch „A Bar Song (Tipsy)“ auf Platz 4. Taylor Swifts „Cruel Summer“ rundet die Top 5 ab.

Bei uns in Deutschland landet der Song „Wunder“ von AYLIVA, Apache 207 ganz oben auf dem Treppchen. Damit kann Apache 207 zum zweiten Mal in Folge den Top-Song des Jahres für sich verbuchen. Im letzten Jahre landete er gemeinsam mit Udo Lindenberg und dem Song „Komet“ auf Platz 1 der deutschen Charts.

Zu den vollständigen Top 100 Songs-Playlisten in Apple Music geht es hier: