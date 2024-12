Faltbare Smartphones haben in letzter Zeit einen schweren Stand. Die anfängliche Euphorie scheint zu verfliegen. So zeigt ein neuer Bericht von DSCC, dass der Markt für faltbare Smartphones gerade seinen ersten bedeutenden Einbruch erlitten hat – mit einem Rückgang bei den Panel-Bestellungen im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Das ist kein gutes Zeichen für eine Branche, die eigentlich den nächsten Superzyklus erwartet hat, doch es gibt vielleicht eine rettende Perspektive, und diese kommt von Apple.

Schwierige Zeiten für Foldables

Faltbare Geräte haben eine Phase rasanten Wachstums hinter sich – erinnert ihr euch noch an die Zeit, in der fast jeder Hersteller sein eigenes faltbares Smartphone auf den Markt zu bringen schien? Zwischen 2019 und 2023 wuchs der Markt jedes Jahr um mindestens 40 % und profitierte dabei von dem neuen Hype. Aber die Party hat sich früher als erwartet abgekühlt.

Die neuesten Zahlen von DSCC zeigen, dass die Beschaffung von Panels für faltbare Displays im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 38 % zurückgegangen ist. DSCC geht davon aus, dass der Markt im Jahr 2024 nur um 5 % steigen und 2025 um 4 % fallen wird. Für einen Markt, der Smartphones revolutionieren soll, sind diese Zahlen besorgniserregend.

Wird das faltbare iPhone den Markt neu beleben?

Wenn jemand die Begeisterung für faltbare Geräte neu entfachen kann, dann ist es Apple. Gerüchten zufolge soll das faltbare iPhone Ende 2026 auf den Markt kommen. Der DSCC-Bericht deutet darauf hin, dass dies dann auch der Moment ist, in dem faltbare Smartphones ihren zweiten großen Aufschwung erleben könnten. Ein Markteintritt von Apple würde voraussichtlich eine neue Wachstumsphase einleiten – mit dem Potenzial, den Markt im Jahr 2026 um über 30 % zu steigern, und einem weiteren Wachstum in den Jahren 2027 und 2028.

Apple ist dafür bekannt, dass das Unternehmen Technologien, die sich in der Anfangsphase noch als schwierig erwiesen haben, aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Zugegeben: Es ist eine Sache, ein faltbares Smartphone zu bauen, aber eine andere, eines zu entwickeln, das wirklich etwas Besonderes bietet, wie z. B. ein nahtloses Benutzererlebnis und ein robustes Design. Das könnte genau das sein, was Apple imstande ist zu bringen und der Markt für faltbare Smartphones braucht. Dann kann der Markt über die Early Adopters hinaus in die Hände von Mainstream-Nutzern gelangen.

Andere Hersteller müssen nachlegen

Wenn die Prognosen zutreffen, könnte das Jahr 2026 ein Meilenstein für faltbare Geräte werden, was vor allem Apple zu verdanken wäre. Die eigentliche Frage ist jedoch nicht nur, ob Apple ein großartiges faltbares iPhone herstellen kann, sondern auch, ob dies ein ausreichendes Wachstum in der gesamten Branche anregen wird. Andere Smartphone-Hersteller müssen wahrscheinlich nachlegen, sei es durch bessere Haltbarkeit, niedrigere Preise oder sogar durch völlig neue Anwendungsbereiche.

Eines ist sicher: Der Markt wartet auf eine Initialzündung, und Apple könnte derjenige sein, der sie liefert. Aber wenn uns die jüngsten Zahlen eines gelehrt haben, dann ist es die Tatsache, dass selbst bahnbrechende Technologien schnell an ihre Grenzen stoßen können, wenn der normale Verbraucher keinen zwingenden Grund sieht, sie zu kaufen.