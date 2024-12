Eve Systems, Anbieter von Smart Home Geräten, hat heute bekannt gegeben, dass das ab Werk Matter-fähige smartes Heizkörperthermostat „Eve Thermo“ ab sofort erhältlich ist. Darüberhinaus ist die Eve-App ab sofort auch im Google Play Store erhältlich.

Eve Thermo: Smartes Heizkörperthermostat ab sofort als Matter-Version erhältlich

Das smarte Heizkörperthermostat Eve Thermo ist schon seit mehreren Jahren auf dem Markt und ist ab sofort auch in einer ab Werk Matter-fähigen Ausführung erhältlich. Mit Thread als Kommunikationsprotokoll, einem Höchstmaß an Privatsphäre und Datensicherheit sowie komplettem Funktionsumfang ohne jegliche Cloud oder Registrierung setzt Eve Thermo Maßstäbe bei Heizkörperthermostaten mit Matter.

Die Matter-Version von Eve Thermo ist ab sofort für 79,95 Euro bei Amazon und Co. erhältlich.

Eve-App jetzt auch im Google Play Store

Bis dato war die Eve-App ausschließlich im Apple App Store erhältlich. Ab sofort steht diese auch im Google Play Store bereit. Mit der App lassen sich autonom auf Eve Thermo laufende Zeitpläne für Werktage und freie Tage anlegen und verwalten, wobei Wohlfühl- und Absenk- sowie zusätzliche und für jeden Raum spezifische Temperaturen konfigurierbar sind. Auch Temperaturabweichungen zwischen Ventil und Raummitte lassen sich in Eve einstellen. Eve für Android ist eine der ersten Apps, die auf Basis der APIs von Googles Home entwickelt worden ist. Die ab sofort für Android-Nutzer erhältliche Version 1.0 unterstützt zum Start ausschließlich Eve Thermo, das über die Google Home-Plattform verbunden ist. Die Unterstützung für weitere Eve-Geräte, zusätzliche Plattformen wie Amazon Alexa und Samsung SmartThings sowie Sprachen ist in Arbeit und wird in kommenden Versionen der App hinzugefügt werden.