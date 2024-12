Bereits in der vergangenen Woche haben wir euch auf das Apple Weihnachtsvideo „Herzenswunsch“ und die neuen Hörhilfe-Funktion für die AirPods Pro 2 aufmerksam gemacht. Heute gibt es gleich mehrere Gründe, um das Thema noch einmal aufzugreifen. Heute wird der Internationalen Tag für Menschen mit Behinderung begangen. Gleichzeitig hat Apple seine neue Kampagne zur neuen Hörhilfe-Funktion in Deutschland, der Schweiz und weiteren Ländern gestartet und zudem haben wir zu dem Thema noch ein paar Hintergrundinformationen für euch.

„Herzenswunsch“: Apple bewirbt Hörhilfe-Funktion für die AirPods Pro 2

Das Video „Herzenswunsch“ zeigt einen Vater mit eingeschränktem Hörvermögen, der seiner Tochter dabei zusieht, wie sie an Weihnachten eine brandneue Gitarre auspackt. Dank der Hörhilfe-Funktion für AirPods Pro 2 kann er alles klar und deutlich hören und so diesen wertvollen Moment mit seiner Familie voll und ganz erleben. Der Film ist von den eigenen Erfahrungen der Darsteller inspiriert, aber es gibt viele Menschen, die Ähnliches oder Gleiches erleben. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) leben etwa 1,5 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt mit eingeschränktem Hörvermögen.

Mit der neuen Kampagne, die gemeinsam mit TBWA\Media Arts Lab (Los Angeles) entwickelt wurde, stellt Apples erstmals Barrierefreiheit und Gesundheit in den Mittelpunkt seiner jährlichen globalen Feiertagskampagne. In dem Video ist ein Cover von “Our House” ursprünglich von Graham Nash zu hören. Mit den Funktionen zur Hörgesundheit bringt Apple ein umfassendes Erlebnis mit Schwerpunkten auf Vorbeugung, Bewusstsein und Unterstützung. Dieses basiert auf jahrelanger Arbeit im Bereich der Hörgesundheit, darunter die Geräusche App auf der Apple Watch, Kopfhörergeräuschpegel auf dem iPhone, Bedienungs­hilfen fürs Hörvermögen sowie die Apple Hearing Study in Zusammenarbeit mit der University of Michigan.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Hier findet ihr eine Einblick in das Innere des Apple Audio Labs. Ihr erfahrt, wie Apple das weltweit umfassende Erlebnis für Hörgesundheit entwickelt hat. In diesem Apple Support Dokument erfahrt ihr, wie ihr die Hörgerätefunktion auf den AirPods Pro 2 verwendet.