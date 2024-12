Apple hat die Signatur von iOS 18.1 gestoppt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr auf diese Version nicht downgraden könnt, wenn ihr euer iPhone bereits auf iOS 18.1.1 aktualisiert habt.

Apple stoppt Signatur von iOS 18.1

An dieser Stelle möchten wir noch einmal dazu raten, regelmäßig auf die neuesten iOS-, iPadOS-, macOS und watchOS-Version zu aktualisieren. Apple implementiert oftmals nicht nur neue Funktionen, sondern schließt auch Sicherheitslücken, die sich ins System geschlichen haben. Von daher können wir euch nur dringend raten, immer die neuesten Softwareversionen zu installieren.

Nun ist Apple dazu übergegangen, die Signatur von iOS 18.1 zu stoppen. Eine echte Überraschung stellt dies nicht dar. In regelmäßigen Abständen und kurz nach der Freigabe einer neuen iOS-Version stellt Apple die „veraltete“ iOS-Version auf das Abstellgleis.

Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf die ältere Version grds. noch möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende ältere Version.

Bei iOS 18.1 handelte es sich um das erste größere Update zu iOS 18. Mit iOS 18.1.1 hat Apple in der Zwischenzeit ein Sicherheitsupdate veröffentlicht. Parallel laufen bereits die Arbeiten an iOS 18.2. Mit diesem Update wird in der kommenden Woche gerechnet.