Apple TV+ erweitert sein Portfolio und kündigt eine neue Mini-Serie namens „Lucky“ an, bei der SAG- und Golden Globe-Preisträgerin Anya Taylor-Joy in der Hauptrolle zu sehen ist.

„Lucky“: neue Serie für Apple TV+ angekündigt

Apple TV+ hat eine neueOriginal-Serie namens „Lucky“ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine neue Dramaserie mit der Golden Globe Award-Gewinnerin, SAG Award-Gewinnerin und Emmy Award-Nominierten Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”, “The Menu”, “Furiosa: A Mad Max Saga” sowie den kommenden “The Gorge” und “Sacrifice”). Gleichzeitig agiert Taylor-Joy – neben Reese Witherspoon – als ausführende Produzentin. „Lucky“ basiert auf dem gleichnamigen New York Times-Bestsellerroman und Reese’s Book Club-Empfehlung von Marissa Stapley.

In „Lucky“ spielt Taylor-Joy eine junge Frau, die ihr kriminelles Leben, in dem sie aufgewachsen ist, vor Jahren hinter sich gelassen hat, sich nun aber in einem verzweifelten Versuch, ihrer Vergangenheit zu entkommen, ein letztes Mal ihrer dunkleren, kriminellen Seite stellen muss.

„Lucky“ stammt aus den Apple Studios und wird von Jonathan Tropper (demnächst „Your Friends & Neighbors“, „See“, „The Adam Project“) über sein Tropper Ink-Banner und im Rahmen seines Gesamtvertrags mit Apple TV+ gemeinsam mit Cassie Pappas („Silo“, „Griselda“) produziert. Wann die neue Serie ihre Premiere auf dem Apple Video-Streaming-Dienst feiern wird, ist bislang nicht bekannt.

„Lucky“ stellt dabei die neueste Zusammenarbeit zwischen Apple TV+ und Hello Sunshine dar. Unter anderm sind auch „The Morning Show“, „The Last Thing He Told Me“ und „Surface“ aus der Kooperation entstanden.