Apple TV+ schickt die beliebte Kinder- und Familienserie „Eule Eva“ (englischer Titel: „Eva the Owlet“) in die zweite Staffel. Darüberhinaus hat der Video-Streaming-Dienst ein Weihnachtsspecial zur Serie bestätigt.

Apple TV+ kündigt 2. Stafel zu „Eule Eva“ an

Apple TV+ hat die zweite Staffel der beliebten Zeichentrickserie für Kinder und Familien „Eule Eva“ angekündigt. Die Serie basiert auf der Scholastic-Buchreihe „Owl Diaries“, die auf der Bestsellerliste der New York Times steht und von der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott geschrieben wurde.

Die zweite Staffel feiert am Freitag, den 24. Januar 2025, ihre Premiere auf Apple TV+. Darüberhinaus hat Apple TV+ das „Eva the Owlet“-Weihnachtsspecial „Eva’s Moon Wish“ angekündigt, das am Freitag, den 13. Dezember 2024 Premiere feiert.

Die Hauptrolle in der Serie spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die neben ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus! Staffel zwei nimmt die Zuschauer mit durch eine Nacht im Leben von Eva, einer mutigen und enthusiastischen Eule, die große Träume hat. Ob sie nun ein Zeltlager im Garten mit ihren Freunden plant oder die Spring Acorn Roll der Stadt vor hungrigen Eichhörnchen rettet, Eva geht ihre Ziele mit Überzeugung und Flair an und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus.

In der kommenden Feiertags-Sondersendung mit dem Titel „Eva’s Moon Wish“ begeht Treetopington einen besonderen Feiertag. Eva hilft einem verlorenen Pirol bei der Suche nach seiner Familie – und erfährt die wahre Bedeutung von Gemeinschaft.