Seit Anfang dieses Jahres ist Apple Vision Pro in den USA erhältlich. Bis die Computerbrille in allen Ländern, in denen Apple agiert, zur Verfügung stehen wird, wird noch einige Zeit vergehen. Fraglich ist überhaupt, in welchen Ländern Apple die erste Generation seines Headsets überhaupt einführen wird.

Apple Vision Pro startet am 17. Dezember in Taiwan

Apple hat bestätigt, dass man im Laufe dieses Monats Apple Vision Pro in einem weiteren Land einführen wird. Konkret wird die Computerbrille ab dem 17. Dezember in Taiwan erhältlich sein. Vorbestellungen werden ab Donnerstag (05. Dezember 2024) entgegengenommen. Die entsprechende taiwanische Apple Webseite hat der Hersteller bereits online geschaltet.

Kunden in Taiwan haben nicht nur die Möglichkeit, die Brille online zu stellen, der Hersteller aus Cupertino betreibt in Taiwan auch zwei Stores, in denen Kunden das Headset im Rahmen einer Demo-Session ausprobieren können.

Im vergangenen Monat wurde Apple Vision Pro in Südkorea und den VAE eingeführt. Bei uns in Deutschland ist das Gerät seit Juli zum Preis ab 3.999 Euro erhältlich.

Erst kürzlich bestätigte Apple Chef Tim Cook, dass Vision Pro aufgrund des verhältnismäßig hohen Preises kein Massenprodukt ist. Laut Cook ist Vision Pro im Moment Produkt für Early Adopter. Es ist für Leute gedacht, die schon heute die Technologie von morgen haben wollen.