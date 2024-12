Apple hat ein neues Softwareupdate für die Beats Solo Buds veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das erste Fimrware-Update, welches die Kopfhörer seit ihrem Verkaufsstart im Sommer dieses Jahres erhalten haben. Bei der Software geht es von Version 3A112 auf Version 3A130.

Apple veröffentlicht Firmware-Update 3A130 für die Beats Solo Buds

Im Sommer dieses Jahres hat Apple die Beats Solo Buds auf den markt gebracht. Nun steht das erste Firmware-Update bereit. Welche konkreten Informationen das Update auf Version 3A130 mit sich bringt, ist nicht bekannt. Begleitende Release-Notes liegen nicht vor.

Bei den Beats Solo Buds handelt es sich um drahtlose Kopfhörer, die eine Akkulaufzeit von bis zu 18 Stunden bieten und sowohl mit Apple- als auch Android-Geräten kompatibel sind. Apple spricht von „maßgefertigter akustischer Architektur für großartigen Beats Sound mit voller Bandbreite und Klarheit. Der Listenpreis der Beats Solo Buds liegt bei 89,95 Euro. Aktuell könnt ihr euch diese für 57,99 Euro bei Amazon sichern.

Apple veröffentlicht die Firmware-Updates für Beats-Kopfhörer „over the air“. Die Firmware wird installiert, während die Beats-Kopfhörer aufgeladen werden und sich in Bluetooth-Reichweite eines iPhone, iPad oder Mac befinden, das mit WLAN verbunden ist. Auf Android-Geräten müssen Benutzer die Beats-App für Android herunterladen und das Android-Gerät an den Strom anschließen, um ein Firmware-Update zu starten.