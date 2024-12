Nachdem sich DAZN kürzlich die Übertragung der Konferenz der Fußball-Bundesliga am Samstag nachmittag ab der kommenden Saison sichern konnte, konnte sich der Sport-Streaming-Dienst nun die nächsten Übertragungsrechte sichern. DAZN überträgt alle 63 Spiele der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft 2025 exklusiv und weltweit. Ein kostenloses Abo ist übrigens nicht erforderlich, um die Spiele sehen zu können.

DAZN zeigt exklusiv die FIFA Klub-WM 2025

Das neu geschaffene Turnier, das am 15. Juni 2025 beginnt und in zwölf Stadien in den USA ausgetragen wird, vereint 32 der erfolgreichsten Fußballvereine aus den sechs internationalen FIFA-Konföderationen. Darunter befinden sich neben internationalen Top-Klubs wie Real Madrid, Man City, Juventus, Boca Juniors, Inter Miami und Al Hilal, auch die beiden deutschen Vertreter FC Bayern München und Borussia Dortmund. Für Österreich geht der FC Salzburg an den Start.

Über einen Zeitraum von 29 Tagen werden alle 63 Spiele live und for free auf DAZN übertragen. Um Zugriff auf das kostenlose Angebot zu erhalten, benötigt ihr lediglich einen DAZN-Account, aber kein kostenpflichtiges Abo. Wer noch keinen bestehenden Account hat, kann ganz einfach einen neuen auf dazn.com/home erstellen.

