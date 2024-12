Apple erweitert die Verfügbarkeit seiner Passwortverwaltung nun auch auf dem Mozilla Firefox-Browser. Mit der offiziellen Erweiterung können Nutzer künftig auch in Firefox auf die im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Zugangsdaten zugreifen und neue Passwörter abspeichern.

Offizielle Firefox-Erweiterung von Apple

Mit der Erweiterung können Passwörter, die im iCloud-Schlüsselbund gespeichert sind, bei der Anmeldung auf Webseiten in Firefox automatisch und sicher ausgefüllt werden. Neue Passwörter, die in Firefox erstellt werden, werden auch im iCloud-Schlüsselbund gespeichert, wodurch sie auf allen Apple-Geräten verfügbar sind.

Bisher war der iCloud-Schlüsselbund hauptsächlich in Safari, Apples eigenem Browser, integriert. In den letzten Jahren hat das Unternehmen jedoch die Verfügbarkeit seiner Passwortverwaltung deutlich ausgebaut: Neben Safari kann der iCloud-Schlüsselbund auch in Google Chrome und Microsoft Edge genutzt werden – und das sogar unter Windows. Mit der neuen Firefox-Erweiterung wird die Unterstützung jetzt auf einen weiteren Browser ausgeweitet.

Interessant ist, dass Apple für die offizielle Firefox-Erweiterung den Eintrag einer bereits bestehenden, quelloffenen Erweiterung eines Drittentwicklers übernommen hat. Dieser Entwickler übertrug die Rechte an Apple.

Anlaufschwierigkeiten auf Windows

Während macOS-Nutzer die Erweiterung für Firefox sofort nutzen können, gibt es unter Windows noch Probleme. Nutzer berichten, dass die Erweiterung dort als „nicht verfügbar“ angezeigt wird. Es scheint, dass Apple „iCloud für Windows“ zunächst anpassen muss, um eine Firefox-Integration unter Windows zu gewährleisten.

Für Linux sieht es derzeit eher schlecht aus: Weder die Chrome- noch die Firefox-Erweiterung scheint in naher Zukunft für Linux geplant zu sein. Nutzer von Linux müssen sich daher weiterhin auf alternative Lösungen verlassen. Es existieren zwar quelloffene Ansätze auf GitHub, die Funktionalität und Bequemlichkeit der offiziellen Erweiterung können diese jedoch nicht vollständig ersetzen.