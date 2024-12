Analyst Ming Chi Kuo ist zur Wochenmitte in „Schreiblaune“. Nachdem der Analyst zunächst über einen kommenden HomePod mit Display informiert hat, spricht er nun etwas ausführlicher über wichtige Zulieferer für Apples Smart Home Produkte. In diesem Zusammenhang thematisiert er kurz das iPad Pro mit M5-Chip.

iPad Pro mit M5-Chip soll Ende 2025 erscheinen

Glaubt man der Einschätzung von Ming Chi Kuo, so zählen BYD und Tianma Microelectronics zu den Hauptlieferanten für Apples Smart-Home-Produkte. So soll beispielsweise BYD exklusiv den kommenden HomePod mit Display fertigen, während Tianma Microelectronics das Display für das Gerät liefert.

Zuletzt wurde bereits deutlich, dass BYD immer mehr iPads für Apple fertigt. Mit dem Auftrag für den HomePod mit Display hat das Unternehmen einen neuen Montageauftrag von Apple erhalten und damit seine Position als wichtiger Montagelieferant in der Lieferkette von Apple weiter gestärkt.

In diesem Zusammenhang informiert Kuo, dass Apple ein neues iPad Pro mit M5-Chip in der zweiten Jahreshälfte in die Massenproduktion geht. Auch bei diesem Modell soll BYD wieder zum Zuge kommen.

Das aktuelle iPad Pro mit M4-Chip hat Apple im Mai dieses Jahres angekündigt und kurze Zeit später und den Handel gebracht. Mit einem neuen, dünnen und leichten Design, dem Ultra Retina XDR Display und der Leistung des M4-Chips inkl. leistungsstarken KI Fähigkeiten hat das iPad Pro M4 in jedem Fall einen großen Schritt nach vorne gemacht (hier unser iPad Pro M4 Test). Im Herbst 2025 könnte dann nach rund 1,5 Jahren die Zeit reif für ein iPad Pro mit M5-Chip sein.