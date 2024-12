Auch in diesem Jahr hat Apple wieder die Aktion „Apple Countdown“ ins Leben gerufen. Dies bedeutet dass der Hersteller aus Cupertino den gesamten Dezember nutzt, um jeden Tag einen andren Blockbuster zum Vorzugspreis in den Fokus zu rücken. Heute könnt ihr euch „Road House“ für nur 4,99 Euro sichern.

Tag für Tag stellt Apple im Dezember einen anderen Film zum stark reduzierten Preisins Rampenlicht. Im Laufe des Monats werden wir euch immer mal wieder auf die Aktion hinweisen und euch die Möglichkeit geben, euch einen Film zum besonders attraktiven Preis zu sichern. Heute könnt ihr euch „Road House“ zum Preis von 4,99 Euro sichern. Dabei handelt es sich um den Kaufpreis und nicht etwas auf den Preis, um den Film auszuleihen.

In der Filmbeschreibung heißt es

In dem actiongeladenen Film versucht ein ehemaliger UFC-Kämpfer seiner dunklen Vergangenheit zu entkommen und nimmt einen Job in einem Roadhouse an.