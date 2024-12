Ab sofort steht der Release Candidate zu iOS 18.2 und iPadOS 18.2 auf den Apple Servern bereit. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass wir uns definitiv auf der Zielgeraden von iOS 18.2 und iPadOS 18.2 befinden.

Release Candidate ist da: iOS 18.2 & iPadOS 18.2

Mehrere Wochen hat Apple an den iOS 18.2 und iPadOS 18.2 Updates gearbeitet. Nun steht der Release Candidate als Download bereit. Sollten keine größeren Problem mehr auftauchen, so wird Apple den Release Candidate zur finalen Version erklären und in wenigen Tagen veröffentlichen.

Welche Neuerungen haben die X.2 Updates an Bord?

Apple konzentriert sich unter anderem auf Apple Intelligence. Die Updates Diese bringen die nächsten AI-Features, unter anderem integriert Apple Image Playground, ChatGPT, Visuelle Intelligenz, Genmoji, Image Wand und mehr. Zudem wird Apple Intelligence für mehr Regionen freigeschaltet, darunter Englisch für Australien, Kanada, Neuseeland, Südafrika und das Vereinigte Königreich. Neben weiterer „Apple Intelligence“-Funktionen bringen iOS 18.2 und iPadOS 18.2 weitere Verbesserungen mit sich. Welche das sein werden, könnt ihr hier, hier, hier und dort nachlesen.

Bei uns in Deutschland steht Apple Intelligence derzeit nicht auf dem iPhone und iPad zur Verfügung. Im April 2025 soll sich dies allerdings ändern. Dann soll Apple Intelligence auch die deutsche Sprache unterstützen. Die Updates auf iOS 18.4 und iPadOS 18.4 könnten Apple Intelligence in Deutschland freigeben.

Wenn wir uns festlegen müssten, wann iOS 18.2 und iPadOS 18.2 erscheinen, dann würden wir für den kommenden Montag (09. Dezember 2024) entscheiden.

Update 19:26 Uhr: Der Release Candidate zu macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 und HomePod Software 18.2 ist auch da.