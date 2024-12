Der MLS Cup 2024 entwickelt sich zu einem der spannendsten Endspiele in der jüngeren Geschichte der Major League Soccer – und Apple sorgt dafür, dass jeder einen Platz in der ersten Reihe bekommt. An diesem Samstag, den 7. Dezember, spielen die LA Galaxy gegen die New York Red Bulls um den Meistertitel. Und das Beste dabei: Das Spiel wird kostenlos im MLS Season Pass auf Apple TV gestreamt.

Der MLS Cup 2024

Für LA Galaxy ist es ein Meilenstein – ihre zehnte Teilnahme am MLS Cup. Mit einem Sieg gegen die Seattle Sounders im Finale der Western Conference sicherten sie sich ihren Platz und sind so selbstbewusst wie eh und je. Auf der anderen Seite wollen die New York Red Bulls nach einem beeindruckenden Sieg gegen Orlando City SC ihren ersten MLS Cup seit 2008 gewinnen.

Die Berichterstattung beginnt am Samstag um 14:30 Uhr ET (20:30 Uhr bei uns) in der Apple TV App, mit Shows vor dem Spiel wie MLS Countdown und MLS La Previa, die ausführliche Analysen und Berichte im Vorfeld des Hauptereignisses bieten. Das Spiel selbst beginnt um 16:00 Uhr ET (22:00 Uhr), mit Kommentaren in Englisch und Spanisch. Die Analyse nach dem Spiel erfolgt dann in Sendungen wie MLS Wrap-Up, die die wichtigsten Momente für diejenigen zusammenfassen, die das Spiel verpasst haben.

Der MLS Cup wird nicht nur kostenlos über Apple TV und tv.apple.com verfügbar sein, sondern auch in den Apple Stores in den USA, Kanada, Brasilien und Mexiko live gestreamt. Außerdem wird der Times Square in New York City das Spiel live auf einem großen Display übertragen.

Für diejenigen, die eine Apple Vision Pro zur Hand haben, wird ein immersives Fernseherlebnis verfügbar sein, einschließlich großer virtueller Bildschirme und 3D-Audio für eine stadionähnliche Atmosphäre.

Apple bringt mehr Zuschauer als erwartet

Als Apple die Rechte für das Streaming von MLS-Spielen im Jahr 2023 erwarb, gab es Zweifel daran, wie erfolgreich diese Partnerschaft sein würde. Wie MLS Commissioner Don Garber nun gegenüber CNBS erklärt, hat die Zusammenarbeit die Erwartungen in Bezug auf die Zuschauerzahlen übertroffen. Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber Garber geht davon aus, dass dies in naher Zukunft der Fall sein wird. Die Kombination der Apple-Technologie mit den Inhalten der MLS stößt auf größeres Interesse und Engagement, davon ist er überzeugt.

Für die MLS geht es bei der Partnerschaft mit Apple um mehr als nur um die Steigerung der Zuschauerzahlen, sondern auch um den Einsatz von Technologie, um den Fans ein besseres Erlebnis zu bieten. Live-Statistiken, Multi-Stream-Funktionen und datengestützte Erkenntnisse gehören zur Weiterentwicklung des Fußballs in der Streaming-Ära.

Und für diejenigen, die sich fragen, ob Lionel Messis Popularität noch von Bedeutung ist: Auch wenn sein Team Inter Miami es nicht bis ins Finale geschafft hat, beschert der „Messi-Hype“ laut Garber der MLS noch einiges an Aufmerksamkeit. Die Hoffnung ist, wie Garber es ausdrückt, den „Messi der nächsten Generation“ zu finden, der die jungen Fans auch in der Zukunft begeistern kann.