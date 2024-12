Im Juni dieses Jahres kündigte Apple TV+ in Kooperation mit ZDFneo die deutschsprachige Krankenhaus-Serie „KRANK Berlin“ an. Nun haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Serie in „Berlin ER“ umzubenennen. Gleichzeitig wurde der Premierentermin offiziell bestätigt.

„Berlin ER“ startet am 26. Februar 2025 auf Apple TV+

Apple TV+ hat den Premierentermin für „Berlin ER“ bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um eine kommende, spannende deutschsprachige Ärztedrama-Serie, die der ehemalige Notarzt und Drehbuchautor Samuel Jefferson gemeinsam mit Viktor Jakovleski entwickelt hat. Die dynamische Serie mit acht Folgen feiert ihr weltweites Debüt mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, den 26. Februar 2025 auf Apple TV+. ANshlcießend folgen immer mittwochs bis zum 09. April 2025 neue Episoden.

Die Leitung einer chaotischen Notaufnahme im härtesten und überfülltesten Krankenhaus Berlins ist keine leichte Aufgabe für die junge Dr. Parker (Louise Jones), die nach dem Zusammenbruch ihres Privatlebens in München einen Neuanfang in der Großstadt sucht. Als sie versucht, notwendige Reformen durchzusetzen, sieht sich Parker mit dem Widerstand des unterbezahlten, schlecht ausgestatteten und chronisch übermüdeten Krankenhauspersonals konfrontiert, das nur mit einer unverzichtbaren Portion schwarzen Humors überlebt. Doch angesichts eines zunehmend gnadenlosen Gesundheitssystems muss das angeschlagene Team seine Differenzen beiseite legen und zusammenhalten, um Leben zu retten.

In „Berlin ER“ sind unter anderem Haley Louise Jones (“Dear Child”m “Paradise”) und Slavko Popadić (“Crooks”) neben Şafak Şengül (“Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush”), Aram Tafreshian (“Dogs of Berlin”), Samirah Breuer (“The Gryphon”), Bernhard Schütz (“Barbarians”), Peter Lohmeyer (“I Don’t Work Here”) und Benjamin Radjaipour (“No Hard Feelings”) zu sehen.