Im kommenden Monat feiert die neue Natur-Doku „The Secret Lives of Animals“ (im Deutschen hört die Serie auf die Bezeichnung „Das geheime Leben der Tiere“) ihre Premiere auf Apple TV+. Vorab haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Trailer veröffentlicht, der uns einen Einblick in die 10-teilige Serie gibt.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „The Secret Lives of Animals“

Apple TV+ hat den Trailer zur neuen 10-teiligen Dokuserie „The Secret Lives of Animals“ veröffentlicht, die am 18. Dezember weltweit Premiere feiert. Erzählt vom SAG-Award-Gewinner Hugh Bonneville („Paddington“, „Downton Abbey“), stellt „Das geheime Leben der Tiere“ über drei Jahre hinweg 77 einzigartige Tierarten in 24 Ländern vor, enthüllt atemberaubendes, nie zuvor gesehenes Verhalten der Tiere und stellt die bemerkenswerte Intelligenz der Natur heraus. Die Serie stammt von der renommierten BBC Studios Natural History Unit und feiert am 18. Dezember weltweit auf Apple TV+ Premiere.

„Das geheime Leben der Tiere“ nutzt modernste Technologie, um neue und bemerkenswerte Verhaltensweisen von Tieren zu präsentieren. Zum ersten Mal fängt „Das geheime Leben der Tiere“ die Geräusche und Vibrationen eines einzigartigen Balztanzes einer Springspinne ein, eines Killifisches in Trinidad, der außerhalb des Wassers durch den Schwanz atmet, und einer Waldmaus, die ihr Territorium mit Wegweisern markiert. Ihr erlebt eine seltene Beziehung zwischen einem Frosch und einer Vogelspinne, eine Landeidechse, die unter Wasser atmen kann, und einen Affen, der ein bizarres Ritual des Nasestupsens als Freundschaftstest durchführt. Jede Episode konzentriert sich auf bestimmte Verhaltensweisen, die im Lebenszyklus verschiedener Tiere eine zentrale Rolle spielen – von der Geburt und dem Verlassen des Zuhauses bis zur Familiengründung und von der Nahrungssuche bis zum Älterwerden – und hebt ihre bemerkenswerte Intelligenz und Anpassungsfähigkeit hervor.