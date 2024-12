Apple hat vor kurzem einen emotionalen Werbespot veröffentlicht, der die Hörhilfefunktion der AirPods Pro 2 bewirbt. In einem neuen Interview hat nun Sarah Herrlinger, Apples globale Leiterin für Barrierefreiheit, weitere Einblicke in Apples Bemühungen in dem Bereich gegeben.

Barrierefreiheit bei Apple

Herrlinger erklärt gegenüber Forbes, dass Apples Bemühungen, das Hörvermögen durch die AirPods Pro 2 zu verbessern, Teil einer größeren Mission sind: Technologie für alle zugänglich zu machen. Es geht darum, die 1,5 Milliarden Menschen mit Hörverlust weltweit zu unterstützen, von denen 75 % nicht die Hilfe bekommen, die sie brauchen, so Herrlinger.

Bei der Gelegenheit merkt Herrlinger an, dass Apple das erste Unternehmen war, das Bluetooth LE für Audio verwendet hat, was zum ersten LEA (Low Energy Audio) Protokoll führte, um Audio von einem Smartphone zu einem Hörgerät zu übertragen. „Seitdem haben wir Funktionen wie die Prüfung des Lautstärkepegels, Kopfhöreranpassungen und die Konversationsverstärkung eingeführt“, zählt Apples Leiterin für Barrierefreiheit auf.

Mit iOS 18.1 übernahmen die AirPods Pro 2 auch die besagte Rolle eines Hörgeräts. Die Ohrhörer bieten nun eine einfache Lösung für Menschen mit leichten bis mittelschweren Hörproblemen. Benutzer können einen Hörtest über die AirPods durchführen und die Audioeinstellungen auf der Grundlage der Ergebnisse optimieren.

Herrlinger sprach auch auf dem Web Summit in Lissabon über Apples Engagement im Bereich der Barrierefreiheit und hob hierbei die Rolle der künstlichen Intelligenz hervor. So machen beispielsweise Funktionen wie Eye Tracking, Geräuscherkennung und AssistiveTouch Apple-Geräte benutzerfreundlicher für Menschen mit Behinderungen.

Apple bietet noch viele weitere Bedienhilfen für iOS, macOS, watchOS und tvOS an, die auf einer Sonderseite gezeigt werden. Damit möchte der iPhone-Hersteller sicherstellen, dass Menschen mit Behinderung bei der Bedienung von Apple-Geräten bestmöglich unterstützt werden. Das Unternehmen bietet außerdem regelmäßige Workshops in seinen Stores, mit denen die Bedienung erleichtert werden soll.