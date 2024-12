Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Tv-Übertragungsrechte ab der Saison 2025/26 und bis zur Saison 2028/29 neu ausgeschrieben und nun bekannt gegeben, welche Sender zum Zuge gekommen sind. Auf große Neuerungen müsst ihr euch nicht einstellen. Allerdings gibt es hier und dort ein paar Anpassungen. Sky und DAZN „teilen“ sich die Spiele und Sat.1 könnte ein Live-Paket, u.a. mit der Saisoneröffnung, dem Supercup und der Relegation erwerben.

Fußball-Bundesliga-Rechte ab 2025: Live-Spiele bei Sky, DAZN und Sat.1

Für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 können die 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 1,121 Milliarden Euro pro Saison rechnen. Dies entspricht einem Gesamterlös in Höhe von 4,484 Milliarden Euro und einer Steigerung von rund zwei Prozent im Vergleich zum vorherigen Zyklus.

Im Pay-TV-Bereicht kommen mit Sky und DAZN weiterhin zwei Medienpartner zum Zuge. Die Live-Übertragung der Bundesliga-Einzelspiele am Freitag und Samstag (inkl. Samstagabend-Topspiel) erfolgt bei Sky. Der Sender zeigt ebenso alle Begegnungen der 2. Bundesliga. DAZN wird die Samstags-Konferenz und alle Bundesliga-Spiele am Sonntag live übertragen. Das Samstagabend-Spiel der 2. Bundesliga wird zudem live bei RTL im Free-TV zu sehen sein.

Darüberhinaus konnte sich Sat.1 ein umfangreiches Live-Rechte-Paket für das Free-TV sichern. Dieses Paket enthält unter anderem die Saisoneröffnung der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Relegation und den Supercup.

Die Zusammenfassung (Erstverwertung im Free-TV) der Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga am frühen Samstagabend sowie am Freitag- und Sonntagabend sicherte sich die ARD. Das ZDF wird weiter am Samstagabend mit der Zweitverwertung von Bundesliga und 2. Bundesliga im Free-TV sowie der Free-TV-Erstverwertung des Bundesliga-Topspiels zum Zuge kommen.