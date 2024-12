Die eSIM-Technologie ist auf dem Vormarsch und inzwischen auf den meisten neueren Handy-Modellen Standard. Seit dem iPhone XS könnt ihr eine eSIM auf eurem iPhone installieren. Dadurch bieten sich für euch einige Vorteile, vor allem, wenn ihr viel auf Reisen seid. Erfahrt, wie euch eine eSIM im Urlaub helfen kann, Geld zu sparen und flexibel zwischen Profilen hin und her zu wechseln. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr eine eSIM auf eurem Smartphone installiert und zudem haben wir noch ein paar Tipps parat.

Was ist eine eSIM?

Eine eSIM (Abkürzung für embedded SIM) ist die digitale Variante einer SIM-Karte, die vollkommen digital auf dem Smartphone eingebettet ist. Es entfällt damit das Einsetzen einer physischen SIM-Karte, und ihr könnt bis zu acht eSIMs auf eurem iPhone installieren; ab dem iPhone 13 ist es zudem möglich, zwei eSIMs parallel zu aktivieren und zwischen den Profilen zu wechseln.

Wieso benötige ich eine iPhone-eSIM für die Reise?

Wenn ihr außerhalb der EU unterwegs bist, entfällt die Regelung „Roam like at Home“, die verhindert, dass Mobilfunkanbieter innerhalb der EU – inklusive Norwegen, Island und Lichtenstein – zusätzliche Gebühren berechnen können. Roaming im Nicht-EU-Ausland kann also extrem teuer werden, wenn ihr keine Alternative habt.

eSIM-Anbieter haben sich auf Datentarife für das Ausland spezialisiert. So könnt ihr deutlich günstiger online unterwegs sein als mit eurem bestehenden Vertrag oder einer Prepaid-SIM-Karte.

Und ein weiterer Vorteil: Ihr könnt den Kauf und die Installation komplett von zu Hause aus durchführen, ohne ein Geschäft aufsuchen zu müssen oder eine Identifizierung zu durchlaufen.

Im Folgenden eine Übersicht, wieso eine eSIM für euer iPhone im Urlaub empfehlenswert ist:

Einfacher Kauf und Installation : Entscheide dich online für einen Tarif für dein Zielland. Innerhalb von wenigen Minuten ist die eSIM auf deinem iPhone installiert.

: Entscheide dich online für einen Tarif für dein Zielland. Innerhalb von wenigen Minuten ist die eSIM auf deinem iPhone installiert. Flexibilität: Wenn du viel im Ausland unterwegs bist, kannst du ganz einfach zwischen verschiedenen eSIM-Profilen wechseln und neue hinzufügen. Das Einsetzen und Wechseln einer SIM-Karte entfällt.

Wenn du viel im Ausland unterwegs bist, kannst du ganz einfach zwischen verschiedenen eSIM-Profilen wechseln und neue hinzufügen. Das Einsetzen und Wechseln einer SIM-Karte entfällt. Preisgünstig: Im Gegensatz zum klassischen Roaming sind eSIM-Tarife meist günstiger

Im Gegensatz zum klassischen Roaming sind eSIM-Tarife meist günstiger Schnelle Aktivierung: Sobald du in deinem Zielland angekommen bist, kannst du die eSIM aktivieren, und du bist sofort verbunden.

Sobald du in deinem Zielland angekommen bist, kannst du die eSIM aktivieren, und du bist sofort verbunden. Mehr Datenvolumen: Bei eSIM-Datenpaketen hast du häufig mehr GB zur Auswahl, beziehungsweise kannst du dein Datenvolumen bei Bedarf flexibel aufstocken.

Beachte, dass ältere iPhone Modelle nicht mit einer eSIM kompatibel sein können. Ab dem iPhone XS sollte euer Gerät aber eSIM-fähig sein. Um sicherzugehen, wählt *#06# – wenn eine „EID“ (eSIM-Identifikationsnummer) auftaucht, dann ist euer iPhone eSIM-kompatibel.

So aktivierst ihr eine eSIM auf dem iPhone

In nur wenigen Schritten ist eine eSIM auf eurem iPhone installiert und aktiviert. So geht’s:

Entscheidet euch innerhalb der eSIM-App oder Website für einen Tarif beim eSIM-Anbieter. Ihr erhaltet nach dem Kauf einen QR-Code an eure E-Mail-Adresse. Öffnet diesen auf eurem Gerät, das nicht das iPhone ist, und scannt diesen mit dem iPhone, auf dem ihr eure eSIM nutzen möchtet. Folgt den Anweisungen. Die eSIM sollte nun auf eurem iPhone installiert sein. Aktiviert die eSIM unter Einstellungen > Mobilfunk > SIMs, sobald ihr in eurem Reiseland angekommen seid.

Alternativen für iPhone-eSIM

Öffentliche WLAN-Netzwerke

Vorteil: Verbindet ihr euch mit eurem iPhone mit einem öffentlichen WLAN-Netzwerk, spart ihr mobile Daten, was insbesondere bei einem nur geringen Datenvolumen von Vorteil sein kann.

Nachteil: Hotspots sind zwar in Städten und Touristengebieten zahlreich vorhanden, jedoch nicht, sobald ihr euch etwas abseits bewegst. Zudem sind sie oft nicht ausreichend sicher, sodass ihr sie möglichst vermeiden oder euch nur mit einem VPN-Dienst mit ihnen verbinden solltet.

Pocket WiFi

Vorteil: Ein Pocket WiFi ist eine Art tragbarer Router, mit dem sich Nutzer in der Nähe verbinden können, wenn sie die Zugangsdaten kennen. Das kann bei Reisen in einer Gruppe von Vorteil sein.

Nachteil: Ihr müsst den Pocket WiFi mieten oder kaufen. Außerdem ist das Gerät akkubetrieben, das bedeutet, es muss zwischendurch immer wieder mal aufgeladen werden.

Datenpässe

Vorteil: Mobilfunkanbieter haben für Nicht-EU-Länder Datenpässe im Angebot, die ihr über euren bestehenden Vertrag dazubuchen könnt.

Nachteil: Die Datenpässe sind im Verhältnis zu einem eSIM-Tarif oft teurer und bieten weniger Flexibilität bei Datenvolumen und Laufzeit.

Weitere Tipps mit einer eSIM fürs iPhone auf Reisen

Deaktiviere mobile Daten

Bei eurem regulären Tarif – ob per eSIM oder SIM-Karte – solltet ihr Datenroaming deaktivieren, damit sich euer iPhone nicht automatisch mit dem Netz im Reiseland verbindet und hohe Roaming-Gebühren anfallen. Bei eurer eSIM müsst ihr allerdings Roaming aktivieren, damit diese funktioniert.

Navigation

Nutze das Datenvolumen eurer eSIM, um Karten-Apps zu nutzen und euch unterwegs besser zurechtzufinden. Apple Maps kann euch helfen, das nächstbeste Restaurant oder eine Sehenswürdigkeit zu finden. Gleiches gilt natürlich auch für Google Maps. Mit Wanderapps kann ihr euch außerdem die besten Wanderwege anzeigen lassen. Oder ihr nutzt die Anwendung der örtlichen Verkehrsbetriebe, um euch Verbindungen empfehlen zu lassen oder Tickets zu buchen.

Übersetzungsapps

Neben Englisch kann es praktisch sein, ein paar Worte der Landessprache zu beherrschen (wenn diese nicht Englisch ist). Lasst euch von Übersetzungsapps helfen und versucht beim nächsten Restaurantbesuch, ein Gericht in der Landessprache zu bestellen. Beim iPhone ist die App Übersetzen bereits auf eurem Smartphone installiert.

Fazit

Die eSIM wird die SIM-Karte immer weiter ablösen, daran besteht kein Zweifel – vor allem, wenn es um den Einsatz für Urlaubsreisen geht. Besitzt ihr ein iPhone XS oder neuer, solltet ihr daher unbedingt von den Vorteilen einer eSIM für eure nächste Reise Gebrauch machen. Spart hohe Roaming-Kosten und wechselt flexibel zwischen verschiedenen eSIM-Profilen. Nicht zu vergessen ist der Zeitfaktor: Warte- und Lieferzeiten für eine traditionelle SIM-Karte entfallen. Die eSIM ist in jedem Fall ein treuer Reisebegleiter!